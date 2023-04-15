Siyonist şiddete rağmen 200 bin kişi yatsı ve teravih namazını Mescid-i Aksa'da kıldı

İşgalci siyonist rejimin tüm saldırı ve engellemelerine rağmen 200 bin kişi yatsı ve teravih namazlarını Mescid-i Aksa'da kıldı.

Filistinliler işgalci siyonist rejimin tüm saldırılarına rağmen Mescid-i Aksa'ya sahip çıkıyor.

Binlerce Filistinli, işgal siyonistlerin Mescid-i Aksa çevresindeki engellemelerine rağmen yatsı ve teravih namazları için Mescid-i Aksa'ya akın etti.

İşgal güçlerinin Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyenlerin Mescid-i Aksa'ya ulaşmalarını zorlaştırmak amacıyla sabahın erken saatlerinden itibaren Kudüs'ün içinde ve giriş kapılarında birçok kontrol noktası oluşturmasına ve trafiği aksatmasına rağmen yaklaşık 250 bin kişi Cuma namazı kıldı. Burada Cuma hutbesini veren Şeyh İkrime Sabri, Mescid-i Aksa'da ribat ve itikafın Ramazan ayından sonra da devam etmesi ve Mescid-i Aksa'nın hiçbir zaman boş bırakılmamasına özen gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Öte yandan Kudüs'teki İslami Vakıflar Dairesi, tüm engelleme, yasaklama ve saldırılara rağmen yaklaşık 200 bin kişinin Mescid-i Aksa'da dün gece kılınan yatsı ve teravih namazlarında bulunduğunu belirtti. (İLKHA)

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