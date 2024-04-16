Siyonist rejim kışkırtmaya devam ediyor! Hava saldırısı düzenlediler
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah Hareketi'ne ait noktalara hava saldırısı düzenledi.
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının, Hizbullah'a ait ve mensuplarının konuşlandığı Lübnan'ın sınır bölgesinde yer alan Meys el Cebel ve Teyrharfa beldelerini bombaladığı belirtildi.
Saldırıda binaların tamamen yıkıldığı kaydedildi.
Lübnan resmi ajansı NNA ise saldırıya dair geçtiği haberde, İsrail'in hava saldırısında her iki beldedeki evlerde hasarların meydana geldiğini ancak herhangi bir can kaybının yaşanmadığını aktardı.
Kaynak: AA
Dünya
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