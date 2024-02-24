Siyonist rejim Gazze'de 447 camiyi yıktı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, "Siyonist rejim Gazze'de 183 camiyi tamamen, 264 camiyi ise kısmen yıktı." dedi.

Siyonist işgal rejimi savaş uçaklarının son hedefi, Refah'ın orta kesimindeki Şabura'nın Faruk Camii oldu.

Şabura'nın en büyük camii konumundaki Faruk Camii, saldırının ardından büyük bir moloz yığınına döndü.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, "Siyonist rejim Gazze'de 183 camiyi tamamen, 264 camiyi ise kısmen yıktı." dedi.

22 Şubat'ta Faruk Camii'ne düzenlenen saldırıda meydana gelen yıkımın şimdiye kadarkilerin en büyüğü ve şiddetlisi olduğunu kaydeden Sevabite, saldırılarda 2 tonluk bombaların kullanıldığını belirtti.

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İbadet yerlerinin doğrudan hedef alınmasının nefret suçu olduğunu vurgulayan Sevabite, "Cami ve kiliseleri sistematik bir şekilde hedef alan işgal rejimi, onlarca mahalleden gelen ezan sesini susturduğu gibi, kilise çanlarını da susturdu" diye konuştu. (İLKHA)