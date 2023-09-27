Siyonist rejim Filistinlilere saldırdı: 11 yaralı
Siyonist işgal rejimi sözde askerlerinin Gazze sınırında gösteri yapan Filistinlilere saldırısında 11 kişi yaralandı.
Siyonist işgal rejimi sözde askerlerinin Gazze sınırında gösteri yapan Filistinlilere saldırısında 11 kişi yaralandı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, siyonist işgal rejimi sözde askerlerinin göstericileri dağıtmak için Filistinlilere ateş açtığı belirtildi.
Açıklamada, 11 Filistinlinin yaralandığı, çok sayıda göstericinin de gazdan etkilendiği belirtildi.
Gazze'deki Filistinliler, Yahudi işgalcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını ve işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirilen ihlalleri protesto etmek için 10 gündür gösteriler düzenliyor.
(İLKHA)
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