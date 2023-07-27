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Dünya Siyonist rejim başından vurduğu Filistinli çocuğu şehid etti
Dünya

Siyonist rejim başından vurduğu Filistinli çocuğu şehid etti

Yeniakit Publisher
2023-07-27 09:22:00 -
Siyonist rejim başından vurduğu Filistinli çocuğu şehid etti

İşgal altındaki Batı Şeria'ya baskın düzenleyen siyonist işgal rejimi sözde askerleri, 14 yaşındaki bir çocuğu başından vurarak şehid etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'ya baskın düzenleyen siyonist işgal rejimi sözde askerleri, 14 yaşındaki bir çocuğu başından vurarak şehid etti.

Siyonist işgal rejiminin Filistin topraklarındaki zulmü son bulmuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentine baskın düzenleyen siyonist işgal rejimi sözde askerleri, bir çocuğu başından vurdu.

14 yaşındaki Fares Sharhabeel Ebu Samra, kaldırıldığı Kalkilya Devlet Hastanesinde şehid oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Ebu Samra adlı çocuğun şehadetiyle birlikte yılın başından bu yana 37'si çocuk, 11'i kadın olmak üzere 202 Filistinli, siyonist işgal rejimi tarafından şehid edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Siyonist rejim, işgal altındaki Batı Şeria'da türlü bahanelerle Filistinlilerin ev ve iş yerlerine sık sık baskın düzenliyor. (İLKHA)

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