Siyonist Netanyahu'dan adi itiraf! 'Evet biz öldürdük'

Siyonist işgalci Netanyahu, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından Mazen Fukaha'ya 2017 yılında düzenlenen suikastın israil tarafından planlanıp gerçekleştirildiğini yıllar sonra itiraf etti.

İşgalci israil Başbakanlık Ofisi, katil Netanyahu'nun açıklamasını ve 25 Aralık 2025'te Sayıştay soruşturmasına verdiği yanıtları içeren 55 sayfalık belgeyi basınla paylaştı.

Netanyahu, hükümetle anlaşmazlıklar yaşayan Yüksek Mahkeme'ye yüklenerek soruşturma kapsamında soruları yanıtlamasından sadece 6 gün sonra Sayıştay soruşturmasının durdurulduğunu ve yeniden başlatılması gerektiğini öne sürdü.

Sunulan 55 sayfalık belgede güvenlikle ilgili bazı bölümlerin sansürlendiğine işaret eden siyonist Netanyahu, 7 Ekim 2023'te Kassam Tugayları'nın "Aksa Tufanı" operasyonu sırasında yaşananların ortaya çıkarılması için bağımsız bir komisyon kurulmasını desteklediğini savundu.

Netanyahu, kendisinin 7 Ekim'deki sorumluluğunun "çok az" olduğunu iddia ederek asıl sorumluların şu anda muhalefette olan rakipleri, geçmiş dönem hükümetleri ve güvenlik şefleri olduğunu öne sürdü.

SİYONİST İSRAİL FUKAHA SUİKASTİNİ ÜSTLENDİ

Netanyahu, paylaştığı belgede, 2017 yılında Gazze Şeridi'nde katledilen Kassam Tugayları Komutanları'ndan Mazen Fukaha suikastının işgalci israil tarafından gerçekleştirildiğini ilk kez itiraf etti.

Netanyahu'nun Sayıştay'a verdiği ifadede, işgal hükümetin Gazze'de Hamas'a düzenlediği saldırılara ilişkin soruların yanıtları da yer aldı.

Netanyahu, daha sonra Hamas tarafından yakalanarak israil ile işbirliği yapmak ve cinayet suçlamasıyla idam edilen Filistinli Eşref Ebu Leyla tarafından işlenen cinayetin arkasında israilin olduğunu ilk kez kabul etti.

NE OLMUŞU?

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, 24 Mart 2017'de Fukaha'nın siyonist israilli ajanlar tarafından öldürüldüğünü açıklasa da israil bu suikastı hiç üstlenmemişti.

Fukaha, siyonist israil hapishanelerinde uzun süre kaldıktan sonra 2011'de esir takasıyla serbest bırakılmıştı.

