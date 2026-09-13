Fiyat farkı isyan ettirdi: Tarlada 60, markette 200 lira!

'ARADAKİ FİYAT UÇURUMU ORTADAN KALKAR' Hüseyin Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü: "Üreticiler için belirli pazarlar ve satış alanları oluşturulursa ve direkt ürettiği mahsulü tüketiciyle buluşturabilirse, aradaki fiyat uçurumu ortadan kalkar. Hale göndermiş olduğumuz mahsulün fiyatını ne yazık ki biz belirleyemiyoruz. Bunu kendimiz satma şansımız olsa, üretici pazarları daha yaygın olsa, üreticiyle firmaların daha net buluştuğu ortamlar olsa eminim ki üretici çok daha memnun olur. Tüketici açısından da çok daha verimli olur. Çünkü hem taze hem de doğal mahsule ulaşır. Ama ne yazık ki mevcut şekilde üretici de tüketici de memnun değil."