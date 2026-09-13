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Fiyat farkı isyan ettirdi: Tarlada 60, markette 200 lira!

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Fiyat farkı isyan ettirdi: Tarlada 60, markette 200 lira!

İzmir'de devam eden coğrafi işaretli Kavacık üzümünde fiyat farkı üreticiyi isyan ettiriyor. Tarla fiyatı 60 lira olan üzüm markette 200 liradan alıcı buluyor.

#1
Foto - Fiyat farkı isyan ettirdi: Tarlada 60, markette 200 lira!

İzmir’in Karabağlar ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaretli Kavacık üzümünde hasat devam ederken, üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkı dikkat çekiyor. Bahçede kilogram fiyatı 60-80 lira olan coğrafi işaretli Kavacık üzümü, markette 150 ila 200 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

#2
Foto - Fiyat farkı isyan ettirdi: Tarlada 60, markette 200 lira!

Üretici Yusuf Ertepe (59), “Ürünü hale gönderiyoruz. Haldeki fiyatı 60 ile 80 lira arasında. İstediğimiz fiyat değil. Daha yüksek olmasını beklerdik. Aracılar kazanıyor, biz kazanmıyoruz” dedi. Karabağlar’da yetiştirilen coğrafi işaretli Kavacık üzümünde hasat devam ediyor. Üreticiler üzümde bu yıl verimin ve kalitenin yüksek olduğunu belirtirken, bahçeden hale 60-80 liradan gönderilen üzümün tüketiciye yaklaşık 150-200 liradan ulaştığını dile getirdi.

#3
Foto - Fiyat farkı isyan ettirdi: Tarlada 60, markette 200 lira!

Kavacık Mahallesi'nde çocukluğundan beri bağcılık yapan Yusuf Ertepe (59), "Bu yıl üzüm verimli, kalitesi güzel ama fiyatlardan şikayetçiyiz. Bir önceki yıllarla aynı fiyat hatta daha düşük. Ürünü hale gönderiyoruz. Haldeki fiyatı 60 ile 80 lira arasında. İstediğimiz fiyat değil. Daha yüksek olmasını beklerdik. Aracılar kazanıyor, biz kazanmıyoruz. Bu her zaman herkesin şikayet ettiği bir olay. Ellerini vicdanların koysunlar. 150 liraya satılıyorsa, 100 liraya satsın, daha çok talep olsun" diye konuştu. Kooperatifleşmenin avantaj sağlayabileceğini belirten Ertepe, "En azından herkesin malı bir yerde toplanır, satış aynı fiyat olur, üretici daha iyi kazanç elde eder. Kötüsü ile iyisi ayrılır, daha iyi olur" dedi.

#4
Foto - Fiyat farkı isyan ettirdi: Tarlada 60, markette 200 lira!

'YÜZDE 100 FARK VAR' Kavacık Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yalçın (48) ise kendisinin de çiftçilik yaptığını ve bu yıl üzümde rekolte ve verim açısından durumun iyi olduğunu kaydetti. Yalçın, "Fiyat aşamasında ciddi sıkıntılarımız var. Toptan satışlarımız 60 ile 80 lira arası gidiyor ama değişkenlik gösteriyor. Tüketicinin aldığı fiyat ile bağdan sattığımız fiyat arasında neredeyse yüzde 100 fark var. Tüketicinin aldığı fiyat ne yazık ki 150 lira civarında" dedi.

#5
Foto - Fiyat farkı isyan ettirdi: Tarlada 60, markette 200 lira!

'ARADAKİ FİYAT UÇURUMU ORTADAN KALKAR' Hüseyin Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü: "Üreticiler için belirli pazarlar ve satış alanları oluşturulursa ve direkt ürettiği mahsulü tüketiciyle buluşturabilirse, aradaki fiyat uçurumu ortadan kalkar. Hale göndermiş olduğumuz mahsulün fiyatını ne yazık ki biz belirleyemiyoruz. Bunu kendimiz satma şansımız olsa, üretici pazarları daha yaygın olsa, üreticiyle firmaların daha net buluştuğu ortamlar olsa eminim ki üretici çok daha memnun olur. Tüketici açısından da çok daha verimli olur. Çünkü hem taze hem de doğal mahsule ulaşır. Ama ne yazık ki mevcut şekilde üretici de tüketici de memnun değil."

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Yorumlar

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