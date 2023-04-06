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Dünya Siyonist köpekler polis korumasında Mescid-i Aksa'yı yine bastı
Dünya

Siyonist köpekler polis korumasında Mescid-i Aksa'yı yine bastı

Yeniakit Publisher
2023-04-06 09:37:00 -
Siyonist köpekler polis korumasında Mescid-i Aksa'yı yine bastı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Onlarca fanatik Yahudi yerleşimci, Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlerken, İsrail güçleri Filistinlilerin mescide girişini engelledi.

İsrail güçlerinin, iki gündür teravih namazının ardından Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlar ve kutsal mabette ibadet edenlere uyguladığı şiddet büyük tepki çekiyor.

Tepkilere rağmen İsrail güçleri, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Aksa’ya girişlerini kolaylaştırmak için burada ibadet eden ve itikafa giren Müslümanları dün teravih namazının ardından şiddet kullanarak mescitten çıkardı ve ardından bir daha girişlere izin vermedi.

Aksa’da sabah namazı İsrail güçlerinin girişine izin verdiği 40 yaşın üstündeki az sayıdaki kişi ve Müslüman turistler tarafından eda edildi.

Harem-i Şerif'e girmelerine izin verilmeyen çok sayıda Filistinli genç, sabah namazını, Mescid-i Aksa’ya açılan Aslanlı Kapı, Silsile Kapısı ve Meclis Kapısı önünde sokakta kıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail güçlerinin, iki gündür Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere karşı şiddet kullanarak müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs ve bölgede tansiyonu yükseltmişti.

Fanatik yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal "Pesah Bayramı" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından Filistinliler, Aksa'daki Kıble Mescidi'ne sığınmıştı.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ndeki Filistinlilere şiddet kullanarak müdahale ettiği ve buradakileri darbettiği görüntüler uluslararası tepkiye yol açmıştı.

İsrail polisi, Kıble Mescidi'nde ibadet edenlere göz yaşartıcı gaz, kauçuk kaplı mermi ve cop kullanarak müdahale etmiş, kutsal mabedi adeta savaş alanına çevirmişti.

Kıble Mescidi'ne sığınan 400'den fazla Filistinli gözaltına alınmıştı.

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Yorumlar

erhan

kahrolsun israil

Orhan

Ey dünya Müslümanları, keyif içerisinde sürdürdüğünüz şu tatlı hayatınızdan başınızı bir günlüğüne kaldırın da, yahudi zulmünü görün..Adam gibi bir şeyler yapın..İki kelam ile edipte ,yahudi zulmünün diğer faslına kadar iç dünyanıza dönmeyin.
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