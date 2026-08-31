Siyonist İsrail’in yeni iftiralarına tepki

Sebahattin Ayan İstanbul

Geçtiğimiz günlerde Suriye’deki Ebu Zuhur Hava Üssü’ne yönelik saldırılar düzenleyerek kendince Türkiye’ye gözdağı verdiğini zanneden katiller sürüsü devletin Dışişleri Bakanlığı şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı.

MEVLİD MESAJI BATTI

Mevlid-i Nebi Haftası programında gerçekleştirdiği tarihi hitabında İsrail’in Orta Doğu’yu ateşe veren saldırganlığını ve katliamlarını tüm çıplaklığıyla yüzlerine vuran Erdoğan, soykırımcı Netanyahu yönetiminin korkulu rüyası oldu. Türkiye’nin hakikati haykırmasından rahatsız olan İsrail, Erdoğan’ın açıklamalarını alıntılayarak, “Yahudi düşmanı Erdoğan, kendi halkına ve bölgeye karşı işlediği suçlardan dikkatleri dağıtmak amacıyla, her birkaç günde bir Yahudi devletine karşı vahşi kışkırtmalarda yeni zirvelere ulaşmaya çalışıyor. Erdoğan, Türk demokrasisini yıktı, siyasi rakiplerini hapse attı, Hamas terör örgütüne ev sahipliği yaptı ve destek verdi, komşu ülkeleri işgal etti” şeklinde zırvaladı.

İNADINA MAZLUMUN YANINDAYIZ

Gazetemiz aracılığıyla İsrail Dışişleri Bakanlığının açıklamasına tepki gösteren AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, şunları söyledi: “İsrail, Türkiye ile yarışabilecek, Türkiye’yle kıyaslanabilecek bir ülke değildir. Birkaç füze karşısında soluğu Amerika’da alan, Gazze’de el kadar bebeklerden dahi korkup üzerlerine tonlarca bomba yağdıran bir terör devletinden bahsediyoruz. Gerçeklerle yüzleşmeye korkuyorsunuz. Korkularınızı bastırmak için de yalan ve iftiraya sarılıyorsunuz. Ancak ne yaparsanız yapın, Türkiye mazlumların yanında durmaya ve İsrail’in zulmünü dünyaya haykırmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın dört bir yanındaki mazlumların umudu ve sesi olmuştur.”

YERİ TARİHİN ÇÖP TENEKESİ

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da şunları dile getirdi: “Masum sivillerin üzerine bombalar yağdıran katil Netanyahu ve işgalci suç ortakları; ellerindeki kanı örtmek, günü kurtarmak adına biraz daha iktidarda kalabilmek için bütünüyle akli ve ahlaki melekelerini kaybetmiş durumdadırlar. Türkiye Cumhuriyeti dün olduğu gibi bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mazlumların yanında, zalimlerin ise karşısındadır. Bu siyonist yapının tehditleri, sahte kahramanlık taslayan ucuz oyunları ve kirli propagandaları Türkiye’nin hakikatleri haykırmasını asla engelleyemeyecektir. Mazlumların kanı üzerinde iktidar kurmaya çalışan bu soykırımcı zihniyetinizle birlikte yok olacaksınız, işlediğiniz tüm katliamların bedelini sonuna kadar ödeyeceksiniz; çünkü zulüm ile abad olanın ahiri berbattır!”