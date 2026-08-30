CANLI ANLATIM: Samsunspor - Fenerbahçe
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor'a konuk oluyor. Karşılaşma Samsunspor 0 - 1 Fenerbahçe skoruyla devam ediyor.
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Samsunspor 0 - 1 Fenerbahçe
4' Greenwood'un uzun pasında savunma arkasına sarkan Oğuz Aydın, sol çaprazdan karşı karşıya kaldı. Oğuz'un vuruşu kaleciden döndü ardından Muriqi'nin vuruşu auta gitti.
3' GOL! Sol taraftan İrfan Can'ın pasına savunma müdahale edemedi. Arka direkte topla buluşan Vedat Muriqi, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
2' İrfan Can'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte iyi yükselen Brown'ın kafası yandan auta gitti.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
11'LER
Samsunspor: Okan, Mendes, Borevkovic, Guarino, Tomasson, Celil, Watt, Yalçın, Jarju, Emre, Fatih.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Muriqi.