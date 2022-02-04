Siyonist İsrail’i işte bu rakamlar çıldırtıyor! Gazze’de Ocak ayında 4349 bebek dünyaya geldi

Yeni Akit Ankara

Gazze’yi yıllarca abluka altında tutan, en sonunda etrafını duvarla örüp dünyayla irtibatını kesen, bölgeye gıda ve ilaç gibi en temel ihtiyaç maddeleri başta olmak üzere mal girişine engel olan işgalci İsrail, bu uygulamalarla Filistinlilerin nüfusunu da kontrol altında tutmayı hedefliyor.

Yeni doğan bebekler umut oldu

Ancak Filistin Ajansı’nın duyurduğu son ölüm ve doğum oranları Siyonistlerin tüm hesaplarını alt üst ediyor. Gazze’ye ilişkin açıklanan verilere göre, Ocak ayında Gazze'de 397 kişi hayatını kaybederken, 4349 bebek dünyaya geldi. Her türlü zorluğa ve yokluğa rağmen hayata gözlerini açan Filistinli 4349 masum bebek, Filistin halkına da yeni umutların habercisi oldu.