Siyonist İsrail’den İran iddiası: Nükleer silah üretmesine 2 ay kaldı

İsrail'den yapılan resmi açıklamada İran'ın nükleer silah üretmesine iki ay kaldığı iddia edilerek ABD başta olmak üzere diğer ülkelerden İran'ın nükleer faaliyetlerini durdurmaya zorlanması istendi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, aldıkları istihbarata göre İran'ın nükleer silah üretmesine sadece 2 ay kaldığını iddia ettiler. Naftali Bennett bu konuda aldıkları istihbaratı en üst seviyede ABD'li yetkililerle paylaşacağını belirtti.

Bennett, ABD başta olmak üzere tüm ülkelerden İran'ı nükleer faaliyetlerini zorlamasını istedi. İran'a yönelik yaptırımları yetersizlikle eleştiren Bennett, BM'nin İran'a nükleer faaliyetlerini durdurmaya zorlamak üzere sert ve caydırıcı yaptırımlar koymak zorunda olduğunu iddia etti.

İsrail, 1992'den bu yana tekrarlanan ve hiçbiri doğru çıkmayan "kısa zamanda İran'ın nükleer silaha sahip olacağı" iddiaları nedeniyle uluslararası kamuoyunca inandırıcı bulunmuyor.

Fakat İran'ın uranyum zenginleştirme çalışmalarının nükleer silah üretebilecek seviyeye yükseldiğine dair bilgiler, bu kez bu iddiaların daha fazla ciddiye alınmasına neden oluyor.

Birleşmiş Milletler kuralları kapsamında, nükleer silah olmaya sadece 2. Dünya Savaşı'nın galibi 5 daimi üye ülke yetkili bulunuyor. Bu üye ülkeler ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'dan oluşuyor.

BM kurallarına aykırı olarak Hindistan, Pakistan, İsrail ve Kuzey Kore'nin de nükleer silahlara sahip olduğu biliniyor.

Kaynak: Mepa News