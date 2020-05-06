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Dünya

Siyonist İsrail’den alçak saldırı

Katil devlet İsrail, Gazze'de 3 noktayı topçu ateşiyle vurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 03:23:00 -
Siyonist İsrail’den alçak saldırı

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da 2 ve orta kesimlerde yer alan Cuhr ed-Dik köyünde de 1 gözlem noktasını vurdu. Filistin Sağlık Bakanlığından, saldırıda can kaybı yaşandığına dair bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırının, Gazze'den atılan rokete karşılık olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail, sık sık roket atıldığı iddiasıyla Gazze'de Hamas'a ait noktaları vuruyor.

 

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