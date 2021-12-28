Siyonist İsrail güçleri, çiftçi ve balıkçıları hedef aldı!

İsrail sınırına yakın bir bölgede tarlası olan Filistinli çiftçiler, sürekli olarak askerlerin kendilerine ateş ettiğini, kendi topraklarında tarım yapmalarına izin vermediklerini kaydetti.

İsrail güçlerinin baskıları nedeniyle topraklarının çok az bir kısmını rahat bir şekilde ekip hasat edebildiklerini ifade eden Filistinliler, İsrail güçlerinin bu tür faaliyetlerinin kendileri için yaşamı daha çok zorlaştırdığını belirtiyor.

Aynı bölge geçtiğimiz dönem İsrail askerleri tarafından işgal edilmiş ve askeri araçlar Filistinli çiftçilerin tarlalarına girerek hasatlara zarar vermişti.

Gazze, 2007 yılından bu yana İsrail tarafından kuşatma altında tutuluyor.

İsrail donanmasına ait savaş gemeleri ise, Gazze’nin kuzeybatısındaki Sudaniya denizinden yaklaşık 3 mil açıklıkta bulunan balıkçı teknelerini tazyikli su ve silahla hedef aldığı bildirildi.