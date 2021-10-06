Siyonist İsrail Filistinli esirlere zulmediyor!

Yeni Akit ANKARA

Esirlerin İşleri Heyeti, Nakab Cezaevi yönetiminin 6. bölümdeki 14 esiri bir aydan fazla süredir, çok ağır şartlarda tek kişilik hücrelerde tuttuğunu bildirdi.

Revire de götürmüyorlar!

Heyet tarafından yapılan açıklamada, söz konusu esirlerin yer aldığı hücrelerde ışıklandırma olmadığı, cezaevi yönetiminin yatak malzemelerini gece 00.00'ten sonra verip, sabah 06.00'da geri aldığı, kendilerine bir örtü bile verilmediği, bazen sabah 06.00 ile gece 00.00 arasında harici cezaevlerine nakledildikleri, bu süre içinde elleri kelepçeli bir halde tutuldukları ifade edildi.

İşgal yönetiminin, esirlere, üzerlerindeki elbiseden başka elbise vermediği ve rahatsızlandıklarında revire götürmediği, bu yüzden bazılarında deri hastalıkları ve eklem ağrıları ortaya çıktığı bilgisine de yer verildi.