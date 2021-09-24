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Dünya Siyonist İsrail askerleri 10 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı
Dünya

Siyonist İsrail askerleri 10 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı

İsrail askerleri Batı Şeria'nın El-Halil kentinde 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu darp ederek gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 23:55:00 -
Siyonist İsrail askerleri 10 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı

İsrail askerleri kadın ve çocuklara yönelik şiddetini sürdürüyor. Bu kez 10 yaşındaki İsmail'i hedef aldılar.

Görgü tanıkları ve akrabaları, 10 yaşındaki İsmail'in İsrail askerleri tarafından "vahşice" darp edildiğini ve gözaltına alındığını söyledi. 3 saat boyunca gözaltında tutulan İsmail daha sonra serbest bırakıldı.

İsmail'in dayısı bölgedeki çocukların “her gün dehşet dolu bir korku atmosferinde yaşadıklarına” dikkati çekti.

İsrail askerlerince sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor. 

Kaynak: TRT Haber

 

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