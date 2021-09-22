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Dünya Siyonist işgal rejimi evlere baskın düzenleyip bazı Filistinlileri alıkoydu
Dünya

Siyonist işgal rejimi evlere baskın düzenleyip bazı Filistinlileri alıkoydu

​Siyonist işgal rejimi, Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde ve Kudüs'te Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenleyip bazılarını alıkoydu.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 11:29:00 -
Siyonist işgal rejimi evlere baskın düzenleyip bazı Filistinlileri alıkoydu

Siyonist işgal rejimi dün gece ve bu sabah Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde ve Kudüs'te yine Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenledi.

Ramallah'ın ilçelerinden El-Celezun'daki mülteci kampında kalan Subhi Zeyd adlı gencin evine baskın düzenleyen işgalciler, evde sıkı bir arama yaptı, eşyaları tamamen tahrip etti. Zeyd, daha sonra işgalciler tarafından alıkonularak bilinmeyen bir yere götürüldü.

İşgalciler ayrıca Eriha şehrinde de Beha Garuf isminde bir gencin evine baskın düzenleyip arama yaptıktan sonra genci alıkoydu.

Cenin vilayetinde Ya'bed ve Arrabe kasabaları ile Kufeyrat ve Nezletu Zeyd köylerine de baskın düzenleyen işgalciler, buralarda askeri kontrol noktaları ve tuzaklar kurarak geniş çaplı aramalar yaptılar.

İşgalciler bu sabah erken saatlerinde işgal altındaki Kudüs şehrinin kuzeydoğusundaki Annata beldesine baskın düzenleyerek sanayi sitesinde ve El-Buhayra Mahallesi'nde aramalar yaptılar.

İşgalciler dün akşam Kudüs'te Silvan mıntıkasından Mehdi Cabir, Sultan Serhan, Muhammed Şeludi ve Beravenk Zeytun isimli gençleri alıkoymuştu.



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