Siyonist İnstagram, muhalefeti kabız yaptı! İnstagram savaş suçu işlerken bunların derdi para oldu!

İnstagram gibi sosyal medya platformları ülkelerin sosyal yapısını altüst eder iken, koca orduların işgal ederek yapamayacağını internet üzerinden yapar iken, son kertede zaten sahibi yahudi kökenli olan Meta Şirketi'nin sosyal ağlarından biri olan İnstagram Siyonist olduğu için ülkemizde erişim engeli yemiş iken, yahudi vakıflarının tasmasını tutup mamasını verdiği bir takım muhalif isimler gelen erişim engelini nasıl eleştireceklerini şaşırdılar.

Muhalif isimler 'şaklaban sirkinin üyeleri' gibi hareket ediyorlar. Şimdi de gelen erişim engelini 'ülke ekonomisi kaybediyor' ipini sarılarak sarsmaya çalışıyorlar. 'Ülkenin ahlaki değerleri sosyal medya üzerinden yerle yeksan olur iken neredeydiniz? Mamanız mı yoktu' sorusu akıllara geliyor.