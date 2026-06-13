Siyonist hapishanesinde kalmadan önce ve sonra

Siyonist terör devleti İsrail'i tutuklulara karşı “sistematik soykırım” uygulamaya devam ediyor. 2025 yılı verilerine göre İsrail tarafından tutuklanan Filistinlilerden en az 32'si hayatını kaybetti.

9 AYDA TANINMAZ HALE GELDİ

İsrail hapishanelerindeki işkencenin son kurbanı Filistinli sporcu Moazaz Obayat oldu. Filistinli sporcu Moazaz Obayat’ın, İsrail hapishanelerinde geçirdiği 9 ayın ardından çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Öncesi ve sonrası arasındaki çarpıcı değişim, Filistinli tutukluların maruz kaldığı ağır koşulları bir kez daha gözler önüne serildi. Moazaz Obayat’ın kısa süre içinde bu hâle gelmesi, cezaevi uygulamalarının ötesinde ciddi insan hakları ihlallerine işaret ediyor.

HAPİSHANELERDE DE SOYKIRIM SÜRÜYOR

Filistin Tutuklu İşleri Komisyonu, Filistin Esirler Cemiyeti (PPS) ve Addameer tarafından yayınlanan yıllık rapora göre, mahkumlar “ağır insanlık dışı sistematik politikalar” altında can verdi.

Raporda, “Bu tesisler, mahkumları uzun süreli, kasıtlı acılar ve yavaş ölüm politikaları yoluyla fiziksel ve zihinsel olarak ezmek için tasarlanmış işkence alanlarına dönüştü” denildi.

İsrail tarafından açıklanan verilere göre, Ekim 2023'ten bu yana bu koşullar altında en az 100 mahkûm ölümü belgelendi. Bunlardan 86'sının kimlikleri açıklandı.

Tutuklular işkenceye, açlığa, tıbbi ihmale, cinsel şiddete, toplu tecride ve tüm temel insani ihtiyaçlardan mahrum bırakılmaya maruz kalıyor.