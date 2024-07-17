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Dünya Siyonist dostu ABD'den dalga geçer gibi Gazze açıklaması
Dünya

Siyonist dostu ABD'den dalga geçer gibi Gazze açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-07-17 23:48:00 -
Siyonist dostu ABD'den dalga geçer gibi Gazze açıklaması

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutan Yardımcısı Koramiral Brad Cooper, Gazze açıklarında kurulan yüzer iskeleye artık gerek kalmadığını söyledi. Gazze halkı açlık ve sussuzluk çekerken ABD'nin adımı tepki çekti.

ABD, Gazze açıklarına kurulan iskeleyi faaliyete geçmesinden 2 ay sonra bölgeden taşıdı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutan Yardımcısı Koramiral Brad Cooper yaptığı açıklamada, "İskeleyi içeren deniz takviyesi görevi tamamlandı, dolayısıyla artık iskeleyi kullanmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

ABD tarafından 230 milyon dolarlık bir maliyetle kurulan iskele, faaliyete geçtiği Mayıs ayından bu yana Gazze kıyısındaki depolama alanına 8 bin 100 metrik ton yardım getirmişti. Kötü hava şartları nedeniyle birçok kez taşınan 370 metre uzunluğundaki yüzer iskele şu anda İsrail’in Aşdod limanında bulunuyor.

Kaynak: AA

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