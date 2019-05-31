Siyonist devlet bayramı da zehir edecek

Uğur Kağan Hanoğlu Ankara

Yıllardır Müslüman kanı akıtan işgal devleti İsrail, Mescid-i Aksa’ya girişlerde uyguladığı yaş sınırı ve diğer sözde güvenlik önlemlerini, Ramazan ayı boyunca uyguladığı baskı ve şiddeti Ramazan Bayramı’nda daha da sıkılaştırarak sürdüreceği açıklaması yaptı.

Hamas’ın açıklaması İsrail’i korkuttu

İslami Direniş Hareketi (Hamas)’ın Gazze Şeridi’ndeki lideri Yahya Es-Sinvar’ın “Kudüs’ü özgürlüğe kavuşturup Mescid-i Aksa’da namaz kılana kadar bu mücadelenin sona ermeyeceğini ilan ediyoruz” açıklaması sonrası korkuya kapılan Siyonist İsrail yönetimi, Ramazan Bayramı için güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkaracaklarını duyurdu. İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld, geçen Cuma’dan bu tarafa İsrail polisi tarafından katledilen Müslümanların durumlarıyla ilgili açıklama yaparken, Ramazan Bayramı’nda Hamas kaynaklı daha büyük saldırılar gerçekleşebileceğini öngördüklerini söyledi.

Siyonistler de işgal bayramını kutlayacak

Terör devleti İsrail, hafta sonu (Cumartesi ve Pazar) 1967 yılında Arap devletleriyle girdiği “Altı Gün Savaşı”nın yıldönümü kutlamalarına hazırlanırken, Müslümanların Ramazan Bayramı’nın da bu tarihlere denk gelmesi Siyonist devletin vatandaşlarında endişeye yol açtı. Siyonist İsrail yönetimi, Kudüs Günü kutlamaları nedeniyle hafta sonu güvenlik seviyesinde yüksek alarma geçeceklerini açıklarken, Ramazan Bayramı’nda Mescid-i Aksa’ya girişlerde yaş sınırı ve tam teşekküllü arama uygulaması yapılacağını duyurdu.