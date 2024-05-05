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Gündem Siyonist bakanın Türkiye rahatsızlığı! Nasıl korktuklarını böyle itiraf etti
Gündem

Siyonist bakanın Türkiye rahatsızlığı! Nasıl korktuklarını böyle itiraf etti

Yeniakit Publisher
2024-05-05 16:18:00 - 2024-05-05 16:33:10
Siyonist bakanın Türkiye rahatsızlığı! Nasıl korktuklarını böyle itiraf etti

İsrail Maliye Bakanı Bezal Smotrich, katil başbakan Netenyahu'yu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden hedef aldı.

Filistin Diplomasi Merkezi, İsrail'de yaşanan bir tartışmaya ilişkin haber yayınladı.

Filistin Diplomasi Merkezi'nin aktardığına göre, İsrail Maliye Bakanı Bezal Smotrich, Netanyahu’ya bir mesaj gönderdi.

Siyonist Bakan mesajında, Türkiye'nin de Hamas-İsrail ateşkes müzakerelerinde masada olduğunu iddia etti.

Smotrich mektubunda, "Masada ABD, Mısır, Katar, Türkiye ve İsrail oturuyor. Erdoğan bir yandan antisemitizmi ve İsrail'e karşı korkunç bir nefreti yayıyor, Lahey'de İsrail'e karşı açılan davaya katılıyor ve İsrail'le ekonomik bağları kesiyor, diğer yandan müzakere ortağı olarak masada bulunuyor." dedi.

Geçtiğimiz iki hafta boyunca Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, Hamas'ın diğer üst düzey isimleriyle birlikte Türkiye'deydi. Heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü.
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Siyonist bakan Hamas yetkilileriyle görüşen, İsrail'le tüm ithalat ve ihracatı durduran Erdoğan için, "Uluslararası arenada kınanması ve tüm ilişkilerinin kesilmesi gerekiyor." şeklinde hadsiz bir çağrıda bulundu.

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