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Dünya Siyonist bakandan katil Netenyahu'ya ateşkes karşıtı çağrı!
Dünya

Siyonist bakandan katil Netenyahu'ya ateşkes karşıtı çağrı!

Yeniakit Publisher
2024-03-17 15:37:00 -
Siyonist bakandan katil Netenyahu'ya ateşkes karşıtı çağrı!

Katil İsrail'in Gazzeli mazlumlara yönelik saldırıları aralıksız sürerken, siyonistlerin Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'ten ateşkes karşıtı çağrı geldi,

Siyonist bombardımanın sürdüğü Gazze için ateşkes çabaları sürerken, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich Netenyahu'ya ateşkes karşıtı çağrıda bulundu.

İsrail heyetinin Katar’da gerçekleştirilen görüşmelere katılması beklenirken, Bezalel Smotrich, Binyamin Netanyahu’ya İsrailli heyetin Katar’da gerçekleştirilen görüşmelere gitmesini yasaklaması çağrısında bulundu.

Smotrich, “Netanyahu, heyetin İsrail’de kalmasını ve İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) derhal Refah’a girmesini ve Hamas yok edilene dek askeri baskıyı artırmasını emretmelidir. Ancak bu şekilde esirlerin iadesi mümkün olacaktır” dedi.

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