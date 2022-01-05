Siyonist bakan itiraf etti, Abbas’ın ihaneti tescillendi

Münübe Yılmaz

İsrail basını, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı görüşmenin gerekçesini açıkladığını yazdı. Abbas’la, geçtiğimiz günlerde Tel Aviv’deki evinde yaklaşık 2,5 saat süren bir görüşme yapan Gantz, “İsrail’in güvenliğini korumanın ve Hamas'la mücadele etmenin önemi beni Mahmud Abbas’la buluşmaya iten iki sebepti. Abbas’la bu konularda, ortak çıkarlarımızı paylaştığımız diğer kişiler üzerinde çalışmaya devam edeceğim” dedi.

“Görüşmeye karşı çıkan bakanlar, siyasi çıkarlarını İsrail'in çıkarlarına tercih etti”

İsrail Meclisi’nde en büyük ikinci grup olan ve liderliğini yaptığı Mavi-Beyaz İttifakı’nın Knesset'teki toplantısında konuşan Benny Gantz, “Bu görüşmeye karşı çıkan kabine bakanları, siyasi çıkarlarını İsrail'in güvenlik çıkarlarına tercih ettiler” ifadelerini de kullandı.

Abbas, siyonistlere kalkan olmuştu

İsrailli Walla haber sitesi, Gantz-Abbas görüşmesinde İsrail Savunma Bakanı’nın Filistin Devlet Başkanı’na “Batı Şeria'da güvenlik görevlileriniz direnişe karşı baskın ve denetimlerini azalttı. Bunu artırmalısınız” dediğini yazmış, Siyonist "Kan" radyosu ise Abbas’ın Gantz'a cevaben “Bahsettiğiniz konuda çalışmalarımızı artıracağız. Ben iş başında olduğum müddetçe İsrailli yerleşimcilere karşı hiçbir şiddet ve terör eylemi gerçekleştirilmeyecek. Buna asla izin vermeyeceğim” sözünü verdiğini duyurmuştu.