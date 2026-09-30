Siyonist aşığı Fas Kralı ülkenin ilk kadın başbakanını atadı

Fas Kralı 6. Muhammed, Fatma Zehra el Mansuri'yi Fas'ın ilk kadın başbakanı olarak atadı. Saraydan yapılan açıklamada kralın Mansuri'den yeni hükümeti kurmasını istediği belirtildi.

Mansuri'nin liberal-merkezci partisi Özgünlük ve Modernlik Partisi (PAM) 23 Eylül'deki parlamento seçimlerinden birinci çıkmıştı.

2008 yılında kralın bir danışmanı tarafından kurulan PAM o tarihten bu yana toplumsal modernleşme ile seküler eğilimli görüşleri savunarak, İslamcı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (PJD) karşı bir unsur olarak konumlanıyor.

Fas, kralın dış politika, savunma ve diğer önemli alanlarda geniş yetkilere sahip olduğu anayasal bir monarşi.

Fas Anayasası'na göre kral, hükümet başkanını Temsilciler Meclisi'nde en fazla sandalye kazanan siyasi partiden atıyor.

Bölgede daha önce Tunus'taki Kays Said yönetimi kadın bir başbakan atamıştı. Söz konusu atamalar, uzmanlar tarafından "bölgedeki baskıcı yönetimlerin başta Avrupa olmak üzere uluslararası kamuoyu nezdinde yürüttüğü imaj çalışmaları" olarak eleştiriliyor.

Görev süresi sona eren koalisyonun ikinci büyük ortağı olan PAM, seçimden haftalar önce partiye katılan Fas Futbol Federasyonu Başkanı ve iki kez hükümette bütçeden sorumlu görev üstlenen Fevzi Lekca'nın da katkısıyla seçimleri birinci sırada tamamladı.

Görev süresi sona eren hükümette İskan Bakanı olarak görev yapan ve aynı zamanda Marakeş Belediye Başkanı olan hukukçu Mansuri, koalisyon hükümeti kurmak üzere görüşmelere liderlik edecek ve kabine üyelerinin listesini kralın onayına sunacak.

Yeni hükümet, Fas'ın Portekiz ve İspanya ile birlikte ev sahipliği yapacağı 2030 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında yürütülen 20 milyar dolarlık yatırım programının son aşamalarını yönetecek.

Hükümet ayrıca yaygın gençlik hoşnutsuzluğunu gidermeyi amaçlayan ekonomik politikaları uygulayacak.

Mansuri perşembe günü yaptığı açıklamada müzakerelerde hiçbir "kırmızı çizgisi" olmayacağını söyledi.

54 sandalye kazanan PJD'nin lideri ve eski başbakan Abdulilah Benkiran ise partisinin muhalefette kalacağını açıkladı.

Kaynak: Mepa News