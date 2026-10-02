Siyoni Gudüste olamaz

İşte Onkoloji Doktoru Mehmet Arslan'ın kaleme aldığı o yazı;

Siyoni Kudüs'te olamaz. Mübarek belde Kudüs'te Siyoni haydut olamaz. Bunun vahyi ve akli argümanlarını izah etmeye çalışacağız.

Bir defa Kudüs arz-ı mukaddes veya başka adıyla Jaru Selam, İslam yurdu, selam yurdu. Selam yurdu, haydutluk, eşkıyalık olur mu? Mukaddes, etrafı mübarek kılınan beldede siyoni şeytan olmayacağı için. Zaten bunların ataları da bu benzeri katliam, soykırım, arsızlık, yolsuzluk, hırsızlık yaptıkları için haydutluk, eşkıyalık yaptıkları için Allah Teala onlara bu beldeyi haram kıldı. Bir defa bunu not edelim. Bunlara vaat edilmedi, haram kılındı.

Kime vaat edildi? Selamilere, İslamilere, Nebilere, Allah'a saygılı olan o günün Müslümanlarına, o günün müminlerine ve bugünün salih amel işleyenlerine. Kur'an'da da böyle geçer. Öyledir.

Bir taraftan bu. Diğer taraftan işte oraya layık olmak lazım. Yani layık değilsen sana haram edilir.

Oraya layık olmak lazım. Layık olmak için de şalomi selami olmak lazım gelir. Hatta Allah Teala Musa Nebi zamanında da oraya girilme niyeti sırasında, Kudüs'e ulaşma sırasında kapıdan secde ederek girin buyurur.

Secde, Allah'a secde. İslam'a hakka hakikate teslimiyet, hakka hukuka saygı secde bu. Allah'a secde başta. Allah'ın adaletine saygı. Bir defa oraya girmenin usulü bu. Peki bu Siyoniler'de var mı bu? Haydutlar'da, Sataniler'de secde ederek girme, Allah'a secde var mı.

Haşa Allah'ı tanımayıp Siyon tanrısını üreten, sonra da Allah'ın nebilerini katletmeye kalkandan böyle bir şey beklenir mi? Allah'ın yetimlerini, bebeklerini, çoluk çocuğu, kadını, kızı, yaşlıyı, yaralıyı zulme, soykırıma uğratan. Masumları bunca zulme mahkum eden böyle bir eşkıyalıktan secde, saygı, Rabbe saygı beklenir mi?

Başka? Hıtta, Allah'ın emrindeyiz, emrine amadeyiz deyin denir. Hazır oldayız deyin Allaha. Bu şekilde demedikleri için, işte secde etme niyetinde olmadıkları, Rabbim emrindeyiz, emrine saygılıyız, Rabbe saygılı, Allah'ın elçilerine saygılı, Allah'ın kullarına saygılı olmak gibi bir durumları olmadığından, niyetleri olmadığından haram kılındı. Dolayısıyla onların orada bulunmaları böyle bir tarihi hakikat üzerinden haram.

Sen ve Rabbin git dediler. Musa Nebi'ye biz secde ederek, hakka hukuka saygı duyarak, Allah'ın emrine ittiba ederek oraya girmeyiz dediler. Ve Allah da buna istinaden onlara orayı haram kıldı. Peki bu dün öyleydi, ataları öyleydi, soyu sopu öyleydi de Bugün ne? Tarih tekerrürden ibaret, değişen bir şey yok. Aynı, aynı terane, aynı tarih tekerrür ediyor. Bugün de aynı şekilde bakın yaptıkları ortada.

Atalarından farklı bir şey değil yaptıkları. Allah'a, Allah'ın kitabına, Allah'ın resullerinin getirdiği hakikate saygılı olmak, Allah'ın mağdur, mahrum, masum kullarının hukukuna, yaşam hakkına saygılı olmak diye bir şey yok. İşte bakın yenileyin yakinen Birleşmiş Milletler'de bunu tekrarladılar. Dünyayı tehdit ettiler.

Habislerin yeri hapishane. Habis olanların, kötü huylu olanların, böyle kötülükten yana kötü düşünen, kötü işler yapanların, habis olanların yeri hapishanedir. Birleşmiş Milletler kürsüsü olabilir mi? Olamaz.

Ama maalesef, Filistine, Filistin Başkanına izin verilmiyor, Birleşmiş Milletler'e ama eşkıya orada caka satıyor. Tabii insanlar da onu konuşma yaparken protesto ettiler, terk ettiler, yalnız bıraktılar. Dünyada da yalnızlaştırıyorlar ama bunların umurunda mı? Yani kötünün yalnızlık umurunda mı tek ve yalnız olmak? Yalnızlık, insanlar tarafından reddedilmek vicdanlılara dokunur, vicdansız umursamaz. Zaten vicdanı kapkara, vicdanı kararmış. Umursamaz ama yine de insanlar üstüne düşeni yapıyor. O da kendine yakışanı yapıyor.

Ne yaptı? Hani şu çağrı cihazları vardı ya, insanların parasını verip aldıkları çağrı cihazları, araya ajanlarını sokup Lübnan'da patlatmıştı. İran'da patlatmışdı. Binlerce sivil insanın parasını verip aldıkları cihazı patlattı. Bu kadar namert olunabilir yani. Namertliğin zirvesini yaşamak demektir bu. Öyle. Bunu yaptı.

Yetmedi. Bir de o cihazı almış gelmiş birleşmiş milletler kürsüsünden onu gösteriyor. Yani bütün diğer insanları da, dünyayı da, yöneticileri de, önde gelenleri tehdit ediyor. Namertçe bir tehdit. Namertçe.

Hani derler ya şeceat arzederken sirkatin söyler. Şecaat değil, sirkatin söyler. Sirkatini söyler. Bu şecaat, bu mertlik değil. Hukuksuzluğunu, namertliğini, eşkıyalığını, hukuksuzluğunu şecaat diye arz eder bir şeref miş gibi. Şirazesi bozulmuş. Akıl, mantık, vicdan, insaf kalmamış.

Allah'ın ayetlerine saygı duymayan akla mantığa vicdana mı saygı duyacak? Duymuyor zaten ve bütün insanları da bununla tehdit ediyor. Bunun da nihayetinde soykırım oluyor. Uluslararası Ceza Mahkemesince onaylandı, yasaklandı. Ve tutuklama emri çıkartıldı. Satan yahu diyorum ben. Şeytan yahu.

Ve ona rağmen maalesef tehditlerle, şantajlarla, hilelerle, desilerle devam. Ve yüzüne bakınca inanır mısınız şeytani görüntü? Bence sanki bir şeytan tüyü var. Bir şeytan tüyü. Hakikaten bakın. Utanılması gereken şeylere sırıtan ve kahpece, namertçe bir tutum maalesef. Yani yüzünden okunuyor. Akıyor yüzünden şeytanlık aşağıya akıyor böyle. Sırılsıklam, eşgiyalık, haydutluk ve dünyada görülmemiş boyutta. Hem atalarının yapıp ettiklerini aratmayan.

Nebileri öldürmeye kalkıyorlar. Sonra onun mirasına konmaya. Efendim vaat edilmiş arazi. Hadi oradan. Sana mı kaldı? Nebi mirası Allah'ın has kullarınadır. Haydutluğa bulaşmayanlar, eşkiyalığa bulaşmayanlara. Kendi haklarına rıza gösterenlere. Yetmedi soykırıma direnenlere. Dünyanın süper güçlerine karşı, tırnaklarıyla. Allah onlara vadetti, sana mı? Bu Allah'a yakışır mı? Allah'ın resullerinin mirasları bu siyonilere mi?

Bakın o Süleyman Nebi, İslâm devleti kurdu. İslâm devleti kurdu. Diğer Nebiler gibi. Siyoni devlet değil. Yani orada hiçbir zaman Nebiler siyoni devlet kurmadı. Belki orayı daha önce de kirletmeye kalktılar. Ama Nebiler canları pahasına karşı koydular. Kendi ırklarından olan Nebiler bile.

Dolayısıyla en güçlü bir şekilde deriz ki, Kudüs'te Siyoni olamaz. Kudüs'te olamaz. Olmaz. Orayı kirletir. Dünyanın göz bebeği. Dünyanın merkezi. Meşruiyet bölgesi. Mübarek belde. Çevresi mübarek kılınmış. Arz-ı mukaddes. Mukaddes arazi. İlk gıble. Güneyinde Mekke-Medine. Kuzeyinde Kuzey şeria.

Doğu şeria, Batı şeria. Güney şeriasıyla. Ve eğer vaad edilecekse bu Allah'ın salih kullarına. Bütün kitaplardaki yazan budur. Akıl mantık da bunu emreder. Allah da bunu bildirir. Resulleri de bunu.

Ama orada böyle bir haydutluk, eşkıyalık. Siyoni asla Kudüs'te olamaz. Kudüs'te Siyoni olamaz. Dünyada bile onların böyle hüküm sürmesi doğru değilken. Hem de böyle zorbaca, cabbar, tuğyani bir şekilde, şeytani bir şekilde. Dünyada bile olmaları, Allah'ın yarattığı bedende olmaları bile fazlayken. Aslında sırıtıyor, gayrimeşru da. Hadi geçtik öbür tarafları.

Avrupa kıtasını, Amerika kıtasını, Asya kıtasını, Afrika kıtasını. Kirletmedikleri yer kalmamış. Geçtik hepsini.

Burası bir mukaddes arazi. Burada meymenetsizlerin, imansızların, islamsızların ne işi olabilir? Hani nasıl mübarek beldeler kafire haramdır, müşriğe haramdır? Allah da zaten haram kılmış Nebi'lere yapıp ettikleri yüzünden. Ve bazı Yahudiler de bunu teslim ediyor, onaylıyor, itiraf ediyor. Bize Kudüs ve devlet haramdır diyorlar. Bunun daha ötesi yok. Burada olamazlar.

Olmalar vahyede aykırı, mantığa da aykırı, akle de aykırı, nakle de aykırı. Hiç bir türlü burada Siyoni olamaz, Kudüs'te Siyoni olamaz. Siyoni Kudüs'te olamaz, olmaması lazım. Orayı kirletmemesi lazım.

Ya şalomi İslami ol, ya Gudüsten defol. Bütün insanlığın sorumluluğudur bu. Allah onlara dünyayı emanet etmiş. Hani derler ya, Baba oğula bağı vermiş te oğul babaya bir salkım vermemiş. Allah size dünyayı vermiş. Bari en azından şu arz-ı mukaddesi Allah'a saygılı bir belde haline getirelim.

İslami, selami, barışçıl, kapılarından secde ederek girilen, hıtta denilen, emrindeyiz emrine amadeyiz Allah'ım denen bir belde olsun. Şalomi, İslami, Süleymani olsun, Süleymani, İslami tek devletli olsun.

Bütün dünya Müslümanlarının, imanlılarının, mazlumların, mağdurlarının, masumlarının sığınabilecekleri, eşkıyalardan emin olabilecekleri bir emin belde olsun. O da Gudüs ve etrafı olsun, Şeria bölgesi olsun. Onun için o beldede, mukaddes arazide, Kudüs'te Siyoni olmaz, olamaz. Siyoni'ler hadi dünyada oldu, orada olamaz, olmaması lazım.