Siyer Eğitim Merkezi Diorama Müzesi kapılarını açtı

Sümbül Efendi Camii İmam Hatibi Kurra Hafız İbrahim Yıldırım'ın Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan açılışa katılan İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebiciler, İslam aleminin birlik ve beraberlik içinde olamamasının getirdiği zorluklara dikkati çekerek, "Medeni olarak bildiğimiz, bize insan hakları, hukuk dersleri vermeye çalışan Batılı ülkelerin pervasızca bombalamalarına maruz kalan Müslüman kardeşlerimizin acısını hep beraber yaşıyoruz. Bu tabii ki İslam aleminin maalesef şu an tam anlamıyla birlik ve beraberlik içinde olamamasından kaynaklanan bir süreç." dedi.

Leblebiciler, İslam aleminin birliğini sağlamanın yolunun, dini, inancı ve örfleri tam ve doğru bir şekilde öğrenmekten geçtiğini belirterek, "Siyer Vakfımızın Siyer Eğitim Merkezi, bu amaca matuf hizmetlerden birisi. Bizler de şimdi videosunu kısaca izledik, ondan bile heyecanlandık. Şimdi canlı bir şekilde görmek için hakikaten ben de sabırsızlanıyorum. Burayı görecek kardeşlerimiz, gençler, çocuklar kitaptan edindiği bilgilerle burada yakinen bu kitaplardaki siyer hayatını gözlemleme fırsatı bulacak, dinini, diyanetini daha iyi öğrenecekler." şeklinde konuştu.

"SİYER KONUSUNDA MESELEYİ DAHA İYİ ANLAYABİLMEMİZ İÇİN ORADA BİR ZEMİN OLUŞTURMAYA ÇALIŞTIK"

Siyer Vakfı Kurucusu Muhammed Emin Yıldırım çocuklara, gençlere ve alanda çalışan hocalara siyeri görsel yollarla sunmak için yeni usul ve teknikler geliştirme ihtiyacı doğduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"'Biz başka bir şey daha yapabilir miyiz?' diye bir çaba içerisinde olduk. Yıllardır bu konuda bütün yaptığımız çalışmaları da toparlayarak diorama müzesini oluşturduk. Şu anda var olan bütün maketlerin daha detaylısı ve daha üst bir versiyonu oldu. Biz daha fazla detaylara dikkat ettik. Oradaki coğrafyanın özel bazı hususlarını bugünün dünyasına taşımak ve burada o görsellikle takdim etme adına bir çaba içerisinde olduk. Öyle bir altyapı oluşturduk ki biz bu altyapının üzerine artık bundan sonraki süreçte versiyon versiyon bazı şeyleri bina edeceğiz. Daha fazla dijital imkan olacak ve bundan sonraki süreçte, daha üst versiyonlarıyla siyer konusunda meseleyi daha iyi anlayabilmemiz için orada bir zemin oluşturmaya çalıştık."

Hz. Muhammed'in hücre-i saadeti ile başlayan süreçten sonrasına ilişkin hicret yolunu çok detaylı çalıştıklarını kaydeden Yıldırım, "Hicretin birçok hatırasının bugün sadece bir miktarına şahit olacağız. Otomasyonla rahat bir biçimde kendiniz gelip ziyaret edebileceğiniz ve ışıkların yönlendirmesiyle bazı özel mekanları görebileceğiniz şeyler var. Üstünde de 'Ben daha fazla araştırma yapmak istiyorum. Detaylara inmek istiyorum.' diyen kardeşlerimiz de yine buradaki rehber arkadaşlarımızın eşliğinde daha güzel bir biçimde orada bu çalışmalar yapabilecek." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, ziyaretin her yıl yenilenecek 10 dakikalık kısa bir filmle sona ereceğini, ilk filmin Kabe'nin tarihiyle ilgili "Özgürlük Evi" olduğunu aktardı.

"MÜZE İNŞAATINDA BİRÇOK UZMAN ÇALIŞTI"

Siyer Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dalgıç ise yaklaşık 2 buçuk yıl süren müze inşaatında birçok uzmanın çalıştığını belirterek, "Müzemizin gezisi esnasında Efendimiz'in (S.A.V.) 23 yıllık dönemini sanki bir rüyadaymış gibi yaşayıp ve o şekilde zihninizde kalmasını arzu ediyoruz. İnşallah sizlerle beraber bu hizmetin daim olmasını niyaz ediyorum. Bu süre içerisinde müzemizde beklentimiz gerçekten her insana her kuruma ulaşır şekilde bir ziyaret bekliyoruz. Allah'ın izniyle günde 120 insana ulaşabileceğimiz şekilde bir plan üzerinde davetli üzerinde inşallah bu yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebiciler'e Mescid-i Nebevi'nin ilk inşa halinin takribi çizimi hediye edildi.

Emeği geçenlere plaketlerin teslim edilmesi sonrasında konuşmacılar ve katılımcılar sergi alanını ziyaret etti.

"SİYER EĞİTİM MERKEZİ DİORAMA MÜZESİ" HAKKINDA

Mekke ve Medine başta olmak üzere İslam tarihine yön veren şehirler ve olaylar, müzede tarihi gerçekliğe uygun şekilde hazırlanan sahnelerle canlandırılıyor.

Müze, tarihi olayların görsel anlatımlarla desteklenmesi yoluyla daha bütüncül bir öğrenme süreci sunmayı hedefliyor.

İslam tarihinin merkezinde yer alan Mekke, Medine, Taif, Hayber ve Tebük gibi önemli bölgeler dioramalar ve ışıklandırmalarla gösteriliyor. Mescid-i Aksa ve Kabe gibi kutsal mekanlar da temsili modellerle sunulurken, Hz. Peygamber'in hayatından kesitler ile Bedir, Uhud ve Hendek gazveleri gibi tarihi olaylar da görsellerle aktarılıyor.

Müzede, dar sokaklarıyla Mekke'den Medine'nin yerleşim düzenine, hicret yolculuğundan İslam toplumunun oluşum sürecine kadar birçok aşama mekansal bir bütünlük içinde takip edilebiliyor.

Farklı yaş gruplarına hitap edecek şekilde kurgulanan müze, aileler ve öğrenci grupları için öğretici ve deneyim odaklı bir ziyaret alanı olarak da öne çıkıyor.

Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere üç dil seçeneği bulunan müzede, ziyaretçiler yönlendirme sistemiyle süreci baştan sona takip edebiliyor.