YouTuber izole adaya izinsiz girdi: 5 yıla kadar hapisle yargılanıyor

Hindistan’ın Andaman ve Nikobar Adaları’nda yer alan ve dış dünyaya tamamen kapalı olan Kuzey Sentinel Adası’na izinsiz giren ABD’li içerik üreticisi Mykhailo Viktorovych Polyakov hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.

2025 yılı Mart ayında bölgeye gizlice ulaşan Polyakov’un, “dünyanın en izole kabilesi” olarak bilinen Sentinelese halkıyla temas kurmaya çalıştığı ve bu süreçte görüntü kaydettiği ortaya çıktı. Yetkililer, sanığın 29 Nisan’da yeniden hakim karşısına çıkacağını açıkladı.

TEMAS KURMAK İÇİN GÜNLERCE PLAN YAPTI

Polis yetkililerine göre Polyakov, yasaklı bölgeye ulaşmak için günler süren detaylı bir plan hazırladı. Adada yaklaşık bir saat kalan YouTuber’ın, kabile üyelerinin dikkatini çekmek için düdük çaldığı, ancak kimseyle temas kuramayınca sahile Diet Coke kutusu ve hindistancevizi bıraktığı belirtildi.

Bölgedeki balıkçılar tarafından fark edilen Polyakov, daha sonra başkent Port Blair’de gözaltına alındı.

TEMAS KESİNLİKLE YASAK

Hindistan yasalarına göre Kuzey Sentinel Adası çevresine üç deniz mili yaklaşmak dahi yasak. Bu kural, binlerce yıldır izole yaşayan Sentinelese kabilesini dış hastalıklardan ve kültürel tehditlerden korumayı amaçlıyor.

Yetkililer, Polyakov’un eylemlerinin “kabilenin güvenliği ve sağlığı için ciddi risk oluşturduğunu” vurguladı.

5 YILA KADAR HAPİS CEZASI RİSKİ

Polyakov, “yasaklı kabile rezervine izinsiz giriş” ve “yerli halkla temas yasağını ihlal” suçlamalarıyla yargılanıyor. Suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.

KENDİNİ DEĞİL, KABİLEYİ DE TEHLİKEYE ATTI

Yerli halkların haklarını savunan Survival International örgütü, olaya sert tepki gösterdi. Örgüt Direktörü Caroline Pearce, Polyakov’un girişimini “sorumsuz ve aptalca” olarak nitelendirdi.

Pearce, “Bu kişi sadece kendi hayatını değil, tüm Sentinelese kabilesini riske attı. Bu topluluk dış dünyadan uzak kalmak istediğini defalarca açıkça ortaya koydu” dedi.

2018’DEKİ ÖLÜM OLAYI YENİDEN GÜNDEMDE

Olay, 2018 yılında adaya izinsiz giren ABD’li misyoner John Allen Chau’nun kabile üyeleri tarafından öldürülmesini yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, benzer girişimlerin hem ziyaretçiler hem de kabile için ölümcül sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.