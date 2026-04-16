Okullarda yeni dönem! Vali yasağı duyurdu: Randevusu olmayan ebeveynler okul bahçesine sokulmayacak

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da okullara yapılan saldırıların ardından kent genelinde alınan kararlar ve yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ OKUL CİVARLARINDA OLACAKLAR”

Alınan kararlar hakkında açıklamalarda bulunan Vali Hatipoğlu, "Bakanlarımızın talimatlarını aldık. Akabinde valiliğimizde, asayiş toplantısı gerçekleştirildi. Alınması gereken tedbirleri hızlıca gözden geçirdik. İlimizdeki tüm okulların iç ve dış unsurları, giriş ve çıkış düzenleri, ziyaretçi uygulamaları, kamera sistemleri, okul çevresi denetimleri ve servis güzergahları gözden geçirildi. Biz kesintisiz olarak servis denetimleri de dahil olmak üzere hem dönem başlarında yaptığımız okul güvenlik toplantılarıyla hem de genel güvenli okul kapsamında yaptığımız toplantılarda bu konuları ele alıyorduk, şimdi daha hassas bir şekilde gözden geçirdik. Okul çevrelerinde kolluk sayılarının arttırılması, riskli alanlarda hareketli ve sabit olarak güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesini kararlaştırdık. Şu an itibariyle ekiplerimizin sayısını gözden geçirerek güvenlik güçlerimiz okul civarlarında olacaklar. Bu anlamda okul idaresiyle ortaklaşa çalışmalar yapılacak. Her türlü silah ve kesici aletlerin okul sınırları içerisine girmemesi için gerekli tüm tedbirleri okul idareleriyle ve güvenlik güçlerimizle birlikte alacağız" dedi.

“TÜM HEMŞERİLERİMİZİN ÇOCUKLARLA İLGİLİ UYANIK OLMALARI GEREKİYOR”

"Okul yönetimleri, rehberlik servisleri ve aileler arasında erken uyarı ve erken müdahale sistemlerinin güçlendirilmesine yönelik, kurumlar arasında işbirliği arttırılacak" ifadelerini kullanan Hatipoğlu, "Bu kapsamda ilimizde görevli rehber öğretmenlerle ve RAM’da çalışan psikolojik danışman arkadaşlarla toplantı yaptık. Bu toplantıda, özellikle rehberlik servislerimizde ortaya çıkan durumlarla ilgili olarak erken uyarı mekanizmalarını hayata geçirmek için gayret gösteriyoruz. İnternet ve sosyal medya kullanımını çocuklarımız üzerindeki etkileri dikkate alınarak siber zorbalık, zararlı içerikler ve şiddeti içeren unsurlara karşı, bilinçlendirme çalışmalarına ve yaygınlaştırma çalışmalarına özel bir başlık açmak lazım. Ailelerimizin çocukların girmiş oldukları siteler ve oynadıkları oyunlar hususunda ailelerin en önemli mekanizma olduğunu bu konuda duyarlı ve uyanık olmaları gerekiyor. Çünkü ilk sinyali onlar alacaklar. Eğer, toz konduramaz veya bununla ilgili gerekli tedbirler almazlarsa maalesef çocuklarımızın kaybıyla sonuçlanacağını görmek lazım. Bu anlamda tüm Elazığlı hemşerilerimize ve ebeveynlerine çocuklarla ilgili olarak hareketleri, arkadaşları, girdikleri sohbet siteleri ve oyunlar hususunda uyanık olmaları gerekiyor. Okul idaresi ve gerekirse bizlerle temasa geçmeleri hususunu tekrar hatırlatıyorum" ifadelerini kullandı.

“RANDEVU SAATİ DIŞINDA OKULA, EBEVEYNLER DE DAHİL İLGİSİZ OLANLARI OKUL BAHÇESİNE GİRMESİNE YASAKLIYORUZ”

Okullarda güvenlik farkındalığını arttırmaya yönelik eğitim ve seminer bilgilendirme faaliyetlerinin zaten yapıldığını fakat bundan sonra daha düzenli ve hassas yapılacağının altını çizen Hatipoğlu, "Kriz anlarında hızlı ve etkili müdahale için okul yönetimi ve kolluk kuvvetleri arasında mevcut koordinasyon mekanizmalarının tekrar gözden geçirerek ortaya bir hedef koyduk. Ayrıca, Okullara ziyareti genel emir olarak yayınlayacağız. Randevu saati dışında okula, ebeveynler de dahil ilgisiz olanları okul bahçesine girmesine yasaklıyoruz. İlgisiz şahıslar ve randevusu olmayan ebeveynler okul bahçesine sokulmayacaklar. Bu da almış olduğumuz bir tedbir olarak Elazığ’da hayata geçirilecek. İlimizde faaliyetini sürdüren eğitim sendikalarımızla da görüştük, sendikal hak kapsamında yapacakları faaliyetler olacaktır ancak, çocuklarımız şu an itibariyle okula gitmeyen her çocuğumuzun nerede olduğunu bilemiyoruz. Dolayısıyla bu noktada bir dengeyi kurmaları gerekiyor. Yürüyüş, gösteri ve basın açıklaması anayasal hak kapsamında yapılır ancak eğitim hakkı, sendikal haktan çok daha fazlasıyla göz önünde bulundurulması gerekiyor" dedi.

“BAZI PAYLAŞIMLARLA İLGİLİ GEREKLİ SORUŞTURMALAR YAPILIYOR”

"Biz, Elazığ’ın her zaman bir huzur şehri olduğunu ifade ettik. Bununla ilgili olarak gerekli duyuruları yapıyoruz" diyen Vali Hatipoğlu, şunları kaydetti: "Çocuklarımız okula gitmeme gibi bir durumla karşı karşıya kalmasın diye gerekli her türlü tedbiri alıyoruz. Öğretmenlerimizin de bu konuda daha anlayışlı olacaklarını kendilerine yıllardır emanet edilmiş öğrencilerle ilgili olarak gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum. Bu acı haber üstünde provokasyon üretmeye çalışan, milletimizin vicdanını zedelemeye, teyitsiz bilgi yaymaya ve suç ile suçluyu övmeye yönelik bir dil oluşturmaya çalıştığını gözlemledik. Bunlarla ilgili olarak emniyetimizin ve jandarmamızın siber birimleri gerekli çalışmaları hassasiyetle yürüttüler. Ülke genelinde yapılan çalışmaları, bakanlarımız açıklıyorlar. Bizde ilimizde bununla ilgili olarak gerekli çalışmaları yaptık. Bu paylaşımları yapanların hepsine ulaştık. Şuan itibariyle bizim ekiplerimizce gerekli yaptırım ve cezayla karşı karşıya kalacaklar. Dolayısıyla biz toplumda özellikle korku ve paniği yaymaya dönük olarak yapılan çalışmaların belli bir merkezden ülkemizi kaosa sokmaya çalışıldığını anlıyoruz. Bu anlamda da gerekli tedbirlerimizi alıyoruz. Bazı paylaşımlarla ilgili gerekli soruşturmalar yapılıyor. O kişiler hak ettikleri cezayla karşı karşıya kalacaklar."

Elazığ Valiliğinde yapılan toplantıya, Vali Numan Hatipoğlu'nun yanı sıra Vali Yardımcısı Ömer Özbay, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan ve İl Mili Eğitim Müdürü Beraat Şahin katıldı.