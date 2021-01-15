Siyasi partilerin üye sayıları açıklandı! CHP erimeye başladı, AK Parti ise...

Siyasi partilerin sicilini tutan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi parti ve üye sayılarını güncelledi. 2019 yılında sadece 3 parti kurulurken 2020 yılında kuruluşunu ilan eden siyasi parti sayısı 27 oldu. Toplam siyasi parti sayısı da 107’ye yükseldi.

AK Parti'nin üye sayısı bir yıl içerisinde 1 milyon artarak 11 milyonun üzerine çıktı. AK Parti’nin güncel üye sayısı 11 milyon 157 bin 566 oldu.

MHP'nin üye sayısı 490 bin 131 olarak kayıtlara geçti.

CHP'de erime başladı

Ana muhalefet partisi CHP’nin ise Kasım 2020’de 1 milyon 252 bin 905 üyesi bulunurken bu rakam 2 bin 270 azalmayla toplam 1 milyon 250 bin 635’te kaldı.

11 Kasım 2020’de 316 bin 319 üyesi olan İYİ Parti, iki ay içerisinde üye sayısını 14 bin 131 arttırdı ve toplam 330 bin 450’ye çıkardı.

11 Kasım 2020’de 40 bin 509 üyesi bulunan HDP, 530 yeni üyeyle toplam 41 bin 39’a ulaştı.

11 Kasım 2020’de 14 bin 986 üyesi bulunan Gelecek Partisi, üye sayısını 3 bin 295 arttırarak toplam 18 bin 281’e ulaştı. İki ay önce 9 bin 531 üyesi bulunan DEVA Partisi üye sayısını 6 bin 331 arttırarak toplam 15 bin 862’ye çıkardı.

Yeniden Refah 100 bin barajını geçti

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan öncülüğünde kurulan Yeniden Refah Partisi'nin üye sayısı da açıklanan son sayılarla birlikte 100 bini geçti.