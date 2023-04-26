Siyasi kulisleri karıştıran kaset iddiası! Eşcinsel ilişkiden söz ediliyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında "siyaseti karıştıran bir kaset iddiasından" söz ederken, "Bu yöntem FETÖ yöntemidir, kişinin cinsel tercihi kendisini ilgilendirir" dedi.

Selvi, yazısında şunları kaydetti:

"Bir internet sitesinde birkaç gündür bir milletvekilinin eşcinsel ilişki kaseti olduğundan söz ediliyor.

Eşcinsel kasetin siyaseti karıştıracağı ifade ediliyor. Kaseti olan kişinin muhafazakâr bir partinin üst düzey yöneticisi olduğu belirtiliyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ankara kulislerinde doğru ya da yanlış bazı isimler konuşuluyor.

Ama tek kelime ile söyleyeyim, bu yöntem FETÖ yöntemidir. Bu yöntem çok iğrenç bir yöntemdir. Herkesin özel hayatı kendisini ilgilendirir. Bunun üzerinden operasyon çekmek ahlaksızca bir iştir. Geçmişte FETÖ, MHP’ye kaset operasyonu çekmişti. Deniz Baykal’ı kaset darbesiyle tasfiye edip Kılıçdaroğlu’nu getirmişlerdi.

Bu yöntemi sadece FETÖ değil, aynı zamanda organize suç örgütleri ya da şantajcı kesimler de kullanır.

Kişinin cinsel tercihi kendisini ilgilendirir. Ama birileri kaset üzerinden siyaseti dizayn etmek istiyorlarsa buna karşı çok kararlı ve ilkeli bir tavır koymak gerekiyor. FETÖ tarzı bir operasyona alet olmamak gerekir. Yeni bir şantaj-montaj kasetine prim vermemek gerekir."