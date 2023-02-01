Siyasette seviyeyi dibe indiren Ümit Özdağ-Gültekin Uysal kavgası!

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ birbirlerine sosyal medya hesapları üzerinden hakaretler savurdu.

Siyasette seviyeyi dibe indiren ilk mesaj Uysal'dan geldi. Uysal, "Çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi ile bir ömür boyu alnından, aklından ve ruhundan istesen de silemeyeceğin 'bir darbecinin çocuğu olma' travması ve insiyakla zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma iftira atıyorsun. Şimdi sana anladığın dille cevap veriyorum; Şerefli insanlar iftira atmaz! Yoklukla malul iftiranı sana yedireceğim!" dedi.

Mesajını geri sildi!

Gültekin Uysal Twitter'da gündem olan mesajını bir süre sonra geri sildi.

Uysal mesajını sildikten sonra bu sefer de Ümit Özdağ'dan bir paylaşım geldi.

Uysal'ın sildiği mesajı alıntılayan Özdağ, Gültekin Uysal'a, "Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın yazıp sildiği twit. Seviye tespiti açısından burada kalsın: ya yazmayacaksın ya silmeyeceksin." karşılığını verdi.