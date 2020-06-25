‘Siyaseti mi katılıyor?’ sorusu gündem olmuştu! Necati Şaşmaz'ın son paylaşımı heyecanlandırdı
Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın MHP'li vekiller Lütfi Kaşıkçı ve Ahmet Erbaş ile bir araya geldiği görüntülerin yayılmasının ardından ünlü oyuncunun yaptığı son paylaşım 'Siyasete mi giriyor?' tartışmalarını ileriye taşıyarak kulislerin hareketlenmesine neden oldu.
Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterini oynayan Necati Şaşmaz'ın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekilleriyle bir araya geldiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.
Şaşmaz, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ve MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile görüştü. Fotoğraf sosyal medyada hızla yayıldı.
Yaşanan gelişmenin ardından Necati Şaşmaz'ın son paylaşımı olay oldu.
Şaşmaz, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile bir araya geldi. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Şaşmaz, "Maskemiz cepte. Resim çekmek için çıkarttık, önlemler alındı, sağlığımız yerinde çok şükür. güzel günlerde görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.