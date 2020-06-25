  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

‘Siyaseti mi katılıyor?’ sorusu gündem olmuştu! Necati Şaşmaz'ın son paylaşımı heyecanlandırdı

Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın MHP'li vekiller Lütfi Kaşıkçı ve Ahmet Erbaş ile bir araya geldiği görüntülerin yayılmasının ardından ünlü oyuncunun yaptığı son paylaşım 'Siyasete mi giriyor?' tartışmalarını ileriye taşıyarak kulislerin hareketlenmesine neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 23:45:00 -
‘Siyaseti mi katılıyor?’ sorusu gündem olmuştu! Necati Şaşmaz'ın son paylaşımı heyecanlandırdı

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterini oynayan Necati Şaşmaz'ın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekilleriyle bir araya geldiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Şaşmaz, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ve MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile görüştü. Fotoğraf sosyal medyada hızla yayıldı.

Yaşanan gelişmenin ardından Necati Şaşmaz'ın son paylaşımı olay oldu.

Şaşmaz, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile bir araya geldi. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Şaşmaz, "Maskemiz cepte. Resim çekmek için çıkarttık, önlemler alındı, sağlığımız yerinde çok şükür. güzel günlerde görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.

'Siyasete mi giriyor?' tartışmalarına neden oldu... Necati Şaşmaz o partinin milletvekilleriyle bir araya geldi
'Siyasete mi giriyor?' tartışmalarına neden oldu... Necati Şaşmaz o partinin milletvekilleriyle bir araya geldi

Gündem

'Siyasete mi giriyor?' tartışmalarına neden oldu... Necati Şaşmaz o partinin milletvekilleriyle bir araya geldi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı