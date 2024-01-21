Siyaseti bıraktığını duyuran Ahmet Türk'ten flaş karar!
Mardin'de partisinin ön seçimlerinde yüzde 50 oranını geçemediği için adaylıktan çekilerek siyaseti bıraktığını duyuran Ahmet Türk, DEM Parti’nin Mardin Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak tanıtıldı.
Mardin’de 14 Ocak’ta Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için DEM Parti’nin yaptığı ön seçimde oyların çoğunu alan ancak yüzde 50 oranını aşamadığı için adaylıktan çekildiğini açıklayan Ahmet Türk, Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı oldu.
Mardin'de adaylığı açıklandı
DEM Parti’nin kentte özel bir tesiste genel merkez yöneticileri, il ve ilçe örgütlerinin katılımıyla düzenlediği aday tanıtım toplantısında Ahmet Türk’ün adaylığı açıklanırken, şarkıcı Devrim Demir de eş başkan adayı olarak tanıtıldı.
Türk'ü yeniden adaylığa, partisinin ikna ettiği ileri sürüldü.
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