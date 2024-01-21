Siyaseti bıraktığını duyuran Ahmet Türk'ten flaş karar!

Mardin’de 14 Ocak’ta Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için DEM Parti’nin yaptığı ön seçimde oyların çoğunu alan ancak yüzde 50 oranını aşamadığı için adaylıktan çekildiğini açıklayan Ahmet Türk, Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı oldu.

Mardin'de adaylığı açıklandı

DEM Parti’nin kentte özel bir tesiste genel merkez yöneticileri, il ve ilçe örgütlerinin katılımıyla düzenlediği aday tanıtım toplantısında Ahmet Türk’ün adaylığı açıklanırken, şarkıcı Devrim Demir de eş başkan adayı olarak tanıtıldı.

Türk'ü yeniden adaylığa, partisinin ikna ettiği ileri sürüldü.