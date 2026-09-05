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Aktüel Siyaset ve İş Dünyası Bu Düğünde Buluştu: Gölbaşı’nda Görkemli Nikah
Aktüel

Siyaset ve İş Dünyası Bu Düğünde Buluştu: Gölbaşı’nda Görkemli Nikah

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Siyaset ve İş Dünyası Bu Düğünde Buluştu: Gölbaşı’nda Görkemli Nikah

Ankara Gölbaşı’nın tanınmış ve sevilen isimleri, siyaset ile edebiyat dünyasını bir araya getiren prestijli bir düğün töreninde buluştu. Edebiyat dünyasının tanınan ismi ve aynı zamanda emekli asker olan Hasan Murat’ın oğlu Mahmut Murat ile Gölbaşı siyasetinin önde gelen isimlerinden Serdal Namalan’ın kızı Rümeysa Nur, düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girdi.

Ankara Gölbaşı’nın tanınmış ve sevilen isimleri, siyaset ile edebiyat dünyasını bir araya getiren prestijli bir düğün töreninde buluştu. Edebiyat dünyasının tanınan ismi ve aynı zamanda emekli asker olan Hasan Murat’ın oğlu Mahmut Murat ile Gölbaşı siyasetinin önde gelen isimlerinden Serdal Namalan’ın kızı Rümeysa Nur, düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girdi.

İş ve siyaset dünyasından çok sayıda seçkin davetlinin katıldığı tören, Gölbaşı’nda yoğun bir katılımla gerçekleşti. Namalan ve Murat ailelerinin bu mutlu gününde dostları ve sevenleri genç çifti yalnız bırakmadı.
​MHP’Lİ YUSUF MERTOĞLU DA DÜĞÜNDEYDİ
​Görkemli gecenin dikkat çeken ve en anlamlı detaylarından biri ise aile büyüğünün katılımı oldu. Yazar ve emekli asker Hasan Murat’ın dayısı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) geçmiş dönem Belediye Başkanı ve Milletvekili Adayı Sayın Yusuf Mertoğlu da törene katılarak genç çiftin mutluluğuna tanıklık etti. Mertoğlu’nun katılımı aile mensupları ve davetliler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Vatanına yıllarca asker olarak hizmet etmiş bir babanın gururu ile Gölbaşı siyasetine yön veren bir ailenin mutluluğunun buluştuğu düğün töreni, gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren coşkulu kutlamalar ve çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.

 

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