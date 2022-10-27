Siyaset uzmanı kesilen ünlülere tokat gibi "Şebnem Korur Fincancı" sorusu

Türkiye'de özellikle sol cenahın ünlüleri kendilerini siyaset uzmanı zannedip olur olmadık her işe burunlarını sokuyor ve AK Parti'yi hedef almak için ellerinden geleni yapıyorlar. Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, bu sözde sanatçılara Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın kimyasal silah iddiası hakkında neden konuşamadıklarını sordu.

Tuna'nın bugünkü yazısının ilgili bölümü:

Son zamanlarda kimsecikler icra ettiği "sanatla" gündeme gelmiyor. Hele ki tiyatrocu esnafı, sadece "muhalifliklerini" konuşturuyor.

Eski bir eşya gibi bir köşeye atıldığını hisseden kimi tiyatrocu eskilerinin "muhaliflik" yoluyla kendilerini hatırlatmaya çalışmalarını acıklı bulsam da anlarım.

Ya diğerleri?

Hele ki o yukarıdan bakışları yok mu? "Bu millet adam olmaz...Bunlar koyun... Bunlar cahil..." deyişleri...

Yanlış anlaşılmasın, tiyatrocular özünde saf, naif, kırılgan, iyi insanlardır.

Fakat herkese akıl vermeye çalışan hamakatla malul cehalet sarhoşlarıdırlar.

Kaldı ki allame de olsalar bir şey değişmez.

Rolünü iyi oynuyor diye başımıza neden ekonomi uzmanı kesilsinler ki?

Hayır yani, bir futbolcu gol kralı olduğu için dış politikadaki görüşlerini merak ediyor muyuz?

Tiyatrocunun da mesleğinin dışındaki lakırdıları neden umurumuzda olsun?

Bir kısmı da mahalle baskısı yüzünden anneleri tarafından kurutulmadan sokağa atılan çocuklar gibi fırlıyorlar siyaset sahnesine.

İnsan bir durur, acaba bana ihtiyaç var mı diye, etrafına bir bakar. Aslanlar gibi Engin Özkoç dururken beni kim ne yapsın diye şöyle bir sorgular.

Türkiye'yi "sen ben bizim oğlan" veya içine doğdukları mahallelerinden ibaret sandıkları için alkış belasına şavulluyorlar.

Yazık ki yazık, Türkiye'nin mahallelerinden ibaret olmadığını fehmedebilecek yetenekleri yok.

Derin ve gerçek Türkiye'yi oluşturan sessiz kalabalıkların sorusuna tercüman olmak isterim:

Madem olur olmaz her konuda siyasete bulaşmayı, muhaliflik yeteneğinizi sergilemeyi matah bir şey sanıyorsunuz, yaşadığınız ülkeyi kimyasal silah kullanan "savaş suçlusu ülke" ilan etmek isteyenlere karşı neden dut yemiş bülbül gibi susuyorsunuz?