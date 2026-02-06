  • İSTANBUL
Siyaset kulislerini sarsan anket sonuçları geldi! Çiftçilerin oy vereceği parti belli oldu

ORC Araştırma, seçmenin nabzını tutan 4 dev anketin sonuçlarını paylaşarak siyaset arenasındaki büyük değişimi gözler önüne serdi. "Bu pazar seçim olsa" sorusuna verilen yanıtlarda, ekonomik krizden en çok etkilenen kesimlerin başında gelen memur ve çiftçilerin tercihlerindeki makasın iyice açıldığı görüldü.

TÜRKİYE'nin önünde 2028 yılında genel seçimler var. ORC anket şirketi siyasi eğilimleri belirlemek için anket yaptı. Bu anket çiftçi kesiminin tercihini belirlemek amacıyla yapıldı. Bakın çiftçi kime oy veriyor?

 

"ÇİFTÇİLERİN" SİYASİ PARTİ OY TERCİHLERİ

"Bu Pazar Genel Seçim Olsa" kime oy verirsiniz sorusu çiftçilere yöneltildi. ORC'nin bu anketinden AK Parti birinci çıktı.

AK PARTİ %35,3

CHP %22,5

 

TÜRKİYE'NİN EN ETKİLİ SİYASİ FİGÜRLERİ

ORC'nin bir diğer anketi de etkili siyasiler araştırması oldu. 26 ilde 2200 kişiyle yapılan ankette ilk sırayı Recep Tayyip Erdoğan aldı.

Recep Tayyip Erdoğan : %38,3

 

Ekrem İmamoğlu %34,1

Özgür Özel %29,6

Devlet Bahçeli %20,4

 

