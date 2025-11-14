  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Siyaset bu kirden kurtulmalı
Gündem

Siyaset bu kirden kurtulmalı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Siyaset bu kirden kurtulmalı

İstanbul’u talan eden eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk soruşturması iddianamesinin açıklanmasıyla CHP’nin algı operasyonları da çöktü. Akit’e konuşan hukukçular, yolsuzlukla ilgili yargının gereğini yapacağını ancak siyaset kurumunun da bu arınma sürecini destekleyip sırtındaki kamburdan kurtulması gerektiğini belirttiler.

Buğra Kardan  İstanbul

Yeni akit'te yayınlanan habere göre, 16 milyonu tokatlayan Ekrem İmamoğlu’nun foyaları aktı.

İddianamenin yazılmasıyla Ekrem’in ve CHP’nin algı oyunları bir bir patladı. İtiraflar, deliller mağdur kisvesine bürünen Ekrem İmamoğlu ve CHP Lideri Özgür Özel’in mağdur edebiyatı algılarını bozarken hukukçular siyasetin şaibelerden arınmasın istedi.

RÜŞVET HALK İRADESİ OLAMAZ

Akit’e konuşan Avukat Emre Tekmen, şunları söyledi: “Suç örgütü şemasını deşifre eden tarihi iddianame çok kıymetlidir. Devletin bu uru kesip atması gerekliliğine işaret etmektedir. Ancak meselenin bir de siyasi ve algısı tarafı var. Bir kere CHP ve yandaşlarının algıları yerle yeksan olmuştur. Mağduriyet tiyatrosu bitmiş, foyalar akmıştır. Artık ortada ‘sanık’ sıfatıyla yargılanan bir örgüt lideri profili vardır. Güneş balçıkla sıvanmaz; 2 bin 352 yıl hapis istemiyle suçlanan bir yapıyı ‘Halkın iradesi’ diye başlayan bir cümleyle savunmak milleti ahmak yerine koymaktır. Türk siyasetinin şaibelerden, rüşvet çarklarından ve karanlık örgütlenmelerden temizlenmesi zorunluluktur. Siyaset, milletin emanetine sahip çıkma makamıdır. Kamu malına el uzatanların sığınacakları bir liman değildir.”

 EKREM DE ÖZGÜR DE ÇUVALLADI

Avukat Sinan Pak da şunları ifade etti: “Belki de Türk hukuk tarihinin en güçlü iddianamesiyle karşı karşıyayız. İddialar da itiraflar da delillere dayandırılmış. Dekontlara, ses ve video kayıtlarına yer verilmiş. Paralara, tapu devirlerine yer verilmiş. Şema ahtapotu andırıyor. O nedenle iddianameyi sulandırma gayretine girmenin yeri yok. Şu anda mühim olan ise İmamoğlu ve Özel’in çöken algı operasyonlarına kafa yormak. Önemli olan mağduru oynamaktan bıkmayan İmamoğlu’nun ve her yerde ‘Komplo kurbanıyız’ diye bağıran Özel’in çuvalladığını idrak etmek. Hakikatler anlaşılmaya başladı. İmamoğlu’nun ve Özel’in maskesi düştü. Sıra da CHP’nin ve siyasetin temizlenmesine geldi. Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk hareketini gördük. Ancak bu hareketin tüm bünyeyi sardığını unutmamalıyız. Artık yolsuzluk zincirinde ismi geçenlere CHP’de de siyasette de yer verilmemeli. Her şey bir yana İBB’ye de müdahale edilmeli. Belediye ve iştiraklerini İmamoğlu’nun ekibi idare etmemeli. Yakında CHP’de yolsuzluk kavgaları alevlenecek.”

Kaynak: Yeniakit

Ali İhsan Yavuz: Devasa yolsuzluk dosyası diyerek duyurdu!
Ali İhsan Yavuz: Devasa yolsuzluk dosyası diyerek duyurdu!

Gündem

Ali İhsan Yavuz: Devasa yolsuzluk dosyası diyerek duyurdu!

‘Ah be Ekrem ahh’ Berhan Şimşek'ten İmamoğlu'na manidar sözler
‘Ah be Ekrem ahh’ Berhan Şimşek'ten İmamoğlu'na manidar sözler

Siyaset

‘Ah be Ekrem ahh’ Berhan Şimşek'ten İmamoğlu'na manidar sözler

İmamoğlu metro ihalelerinde 697 milyon lira cukkalamış! İddianamelerde yok yok...
İmamoğlu metro ihalelerinde 697 milyon lira cukkalamış! İddianamelerde yok yok...

Gündem

İmamoğlu metro ihalelerinde 697 milyon lira cukkalamış! İddianamelerde yok yok...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

misafir

boşver bunları, 4üncü seçimde oturduğum koltuğunda alacağım demeseydi gül gibi gibi ibb de devam ederdi eko başkan. Allah sizleri ıslah etsin diyorum ama hep kaçıyorsunuz.

Saffet

Sadece siyaset degil DEVLET VARLIK TEMELİ yargıda bagımsız oldugunu halk arasında halka bu olayların harici dahil ispat etmeli diye düşünüyorum
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
İran’ı vurdu Türkiye için de tehlike sinyali veriyor: Tahran’ı boşaltabiliriz
Gündem

İran’ı vurdu Türkiye için de tehlike sinyali veriyor: Tahran’ı boşaltabiliriz

İran, başkent Tahran başta olmak üzere milyonlarca insanın yaşadığı büyük şehirleri etkileyen ciddi bir kuraklık kriziyle mücadele ediyor. ..
"İskemle yok" skecini paylaşan Yaşar Baş’tan CHP göndermesi: Taşlar yerine oturacak
Gündem

“İskemle yok” skecini paylaşan Yaşar Baş’tan CHP göndermesi: Taşlar yerine oturacak

Güldür Güldür’ün “iskemle” skecini gündeme taşıyan Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Avukat Yaşar Baş, sahnedeki karakterleri siyasi is..
Fenerbahçeli futbolculara 4 yıla kadar hapis talebi!
Spor

Fenerbahçeli futbolculara 4 yıla kadar hapis talebi!

19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan olaylı Galatasaray ile Fenerbahçe derbine ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı; Jayden Oosterwol..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23