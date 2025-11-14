Siyaset bu kirden kurtulmalı

Buğra Kardan İstanbul

Yeni akit'te yayınlanan habere göre, 16 milyonu tokatlayan Ekrem İmamoğlu’nun foyaları aktı.

İddianamenin yazılmasıyla Ekrem’in ve CHP’nin algı oyunları bir bir patladı. İtiraflar, deliller mağdur kisvesine bürünen Ekrem İmamoğlu ve CHP Lideri Özgür Özel’in mağdur edebiyatı algılarını bozarken hukukçular siyasetin şaibelerden arınmasın istedi.

RÜŞVET HALK İRADESİ OLAMAZ

Akit’e konuşan Avukat Emre Tekmen, şunları söyledi: “Suç örgütü şemasını deşifre eden tarihi iddianame çok kıymetlidir. Devletin bu uru kesip atması gerekliliğine işaret etmektedir. Ancak meselenin bir de siyasi ve algısı tarafı var. Bir kere CHP ve yandaşlarının algıları yerle yeksan olmuştur. Mağduriyet tiyatrosu bitmiş, foyalar akmıştır. Artık ortada ‘sanık’ sıfatıyla yargılanan bir örgüt lideri profili vardır. Güneş balçıkla sıvanmaz; 2 bin 352 yıl hapis istemiyle suçlanan bir yapıyı ‘Halkın iradesi’ diye başlayan bir cümleyle savunmak milleti ahmak yerine koymaktır. Türk siyasetinin şaibelerden, rüşvet çarklarından ve karanlık örgütlenmelerden temizlenmesi zorunluluktur. Siyaset, milletin emanetine sahip çıkma makamıdır. Kamu malına el uzatanların sığınacakları bir liman değildir.”

EKREM DE ÖZGÜR DE ÇUVALLADI

Avukat Sinan Pak da şunları ifade etti: “Belki de Türk hukuk tarihinin en güçlü iddianamesiyle karşı karşıyayız. İddialar da itiraflar da delillere dayandırılmış. Dekontlara, ses ve video kayıtlarına yer verilmiş. Paralara, tapu devirlerine yer verilmiş. Şema ahtapotu andırıyor. O nedenle iddianameyi sulandırma gayretine girmenin yeri yok. Şu anda mühim olan ise İmamoğlu ve Özel’in çöken algı operasyonlarına kafa yormak. Önemli olan mağduru oynamaktan bıkmayan İmamoğlu’nun ve her yerde ‘Komplo kurbanıyız’ diye bağıran Özel’in çuvalladığını idrak etmek. Hakikatler anlaşılmaya başladı. İmamoğlu’nun ve Özel’in maskesi düştü. Sıra da CHP’nin ve siyasetin temizlenmesine geldi. Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk hareketini gördük. Ancak bu hareketin tüm bünyeyi sardığını unutmamalıyız. Artık yolsuzluk zincirinde ismi geçenlere CHP’de de siyasette de yer verilmemeli. Her şey bir yana İBB’ye de müdahale edilmeli. Belediye ve iştiraklerini İmamoğlu’nun ekibi idare etmemeli. Yakında CHP’de yolsuzluk kavgaları alevlenecek.”

Kaynak: Yeniakit