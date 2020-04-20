SİYAMDER gönüllülerinden sağlık çalışanlarına destek için işaret diliyle klip

SAMSUN (AA) - Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER) Samsun Temsilciliği gönüllülerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla işaret diliyle hazırladıkları klip, sosyal medyada ilgi görüyor.

SİYAMDER gönüllüleri çeşitli enstrümanlarla "Çarşamba'yı sel aldı" ve "Çayeli'nden öteye" şarkılarını seslendirdi, Anafartalar Anadolu Lisesi öğrencisi Tuana Ece Akkaya ise şarkıların çevirisini işaret diliyle yaptı.

Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarına moral olmak amacıyla hazırlanan klip, sosyal medyada paylaşıldı.

SİYAMDER Samsun Dış İlişkiler Direktörü Ali Can Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SİYAMDER Samsun Yerel Kurulu olarak bu zor zamanlarda bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla klip çektiklerini belirten Akkaya, şunları dile getirdi:

"Tüm personele moral olması için kendi imkanlarımızla müzik aletlerimizle Samsun'u anlatan 'Çarşamba'yı Sel Aldı' ve Çayeli'nden Öteye' adlı türkülerimizi OMÜ'de okuyan üniversite öğrencisi gönüllülerimizle seslendirdik. Ayrıca müzik evrenseldir diyerek, seslendirilen parçaları Anafartalar Anadolu Lisesi öğrencisi Tuana Ece Akkaya işaret diliyle tercüme etti. Burada vermek istediğimiz mesaj, geleceğimiz olan gençlerin Samsun'daki sağlık çalışanlarımızın hep yanlarında olduğunu bir kez daha göstermeleridir."