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Siyahi Amerikalının boğazını sıkarak öldüren polis, meslekten ihraç edildi

New York Emniyeti, 5 yıl önce New York’ta “Nefes alamıyorum” diyerek ölen Eric Garner isimli siyahi bir adamın ölümüne neden olan polis memuru Daniel Pantaleo’nun meslekten ihraç edildiğini duyurdu.

20 Ağustos 2019 Salı 12:09
Siyahi Amerikalının boğazını sıkarak öldüren polis, meslekten ihraç edildi

New York Emniyeti, 5 yıl önce New York’ta “Nefes alamıyorum” diyerek ölen Eric Garner isimli siyahi bir adamın ölümüne neden olan polis memuru Daniel Pantaleo’nun meslekten ihraç edildiğini duyurdu.


ABD’nin New York şehrinde 5 yıl önce Eric Garner (43) isimli siyahi bir adam, mağazanın dışında sigara sattığı iddiasıyla polislerce gözaltına alınmaya çalışılmış, Daniel Pantaleo isimli polis memuru, Garner’in boğazını sıkarak yere yatırmıştı. Olay yerinde hayatını kaybeden Garner’in son sözleri “Nefes alamıyorum” olmuştu. Garner’ın “Nefes alamıyorum” dediği son saniyeleri, ülke genelinde polis şiddetine karşı ayaklanan siyahilerin başlattığı Black Lives Matter (Siyah Hayatlar Önemlidir) hareketinde önemli bir sloganı olmuştu.


Olayın üzerinden 5 yıl geçmesinin ardından olaya ilişkin yeni bir açıklama geldi. New York Emniyet Müdürü James O’Neill, polis memuru Daniel Pantaleo’nun meslekten ihraç edildiğini açıkladı. Pantaleo’nun kullanılması yasak olan boğma tekniğini uygulandığını kaydeden Emniyet Müdürü O’Neill, Merhum Eric Garner’in bir baba olduğunu ve boğma tekniğinin çok büyük bir hata olduğunun altını çizdi. O’Neill, “Ancak polis memuru Pantaleo’nun emniyetin kurallarını çiğnediği ve artık bir New York polis memuru olarak etkin bir şekilde hizmet edemeyeceği açık. Hiçbirimiz kararlarımızı geri alamıyoruz. Özellikle başka bir insanın ölümüne yol açtığında” ifadelerini kullandı.


Karar, aktivistler ve hayatını kaybeden Eric Garner’ın ailesi tarafından memnuniyetle karşılandı. Polis memuru Pantaleo’nun avukatı Stuart London, polis memurunun geri görevine iadesini almak için yasal temyiz başvurusunda bulunacağını açıkladı. New York Belediye Başkanı Bill De Blasio, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, alınan kararın kentin, emniyet müdürlüğünün ve Garner’ın ailesinin ilerlemesine yol açacağını umduğunu söyledi.


Diğer taraftan Polis Sendikası Başkanı Patrick Lynch, alınan bu kararı kınayarak bu tür olayların teşkilatta moral bozacağını ve memurların kovulma korkusuyla güç kullanmakta tereddüt etmelerine neden olacağını açıkladı. Lynch, “New York Emniyet Müdürü James O’Neill’in politik davrandı ve kendi çalışanlarını korumadı" dedi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 12:09
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