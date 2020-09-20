Siyah pirinç nelere iyi geliyor? Siyah pirincin şaşırtan faydaları

Çok güçlü bir antioksidan olan siyah pirinç, günümüzde tüm dünyada yaygın olarak tüketiliyor. Magnzeyum ve lif deposu olmakla birlikte hem vücudun enerjisini yükseltiyor, hem de uzun süreli tokluk sağlıyor. Uzmanlar, siyah pirincin düzenli tüketilmesi gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Vitamin ve mineral bakımından zengin olmasıyla birlikte sağlığa inanılmaz faydalar sağlıyor. Siyah pirinç aynı zamanda, insan sağlığı için inanılmaz faydalı olan antosisyan maddesi içeriyor.

Peki siyah pirinç nelere iyi geliyor? İşte şaşırtan faydalarıyla siyah pirinç...

- Güçlü bir antioksidandır. Bu özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu hastalıklara karşı korur.

- Kanser düşmanıdır. Kanserli hücreleri yok eder.

- Kandaki kolesterol seviyesini dengeler. Böylece damar tıkanıklığı ve kalp krizi riskini önemli ölçüde azaltır.

- Lif bakımından zengin olmasıyla birlikte sindirimi kolaylaştırır, kilo vermeye yardımcı olur. Uzun süreli tokluk sağlar.

- Metaolizmayı dengeler, mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

- Vücudun ihtiyacı olan günlük enerji miktarını karşılar.

- Yaşlılığı engeller.

- Magnezyum bakımından da zengin olmasıyla birlikte kemik ve diş sağlığını korur.