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Kadın - Aile Siyah kuşburnu, meme kanseri hücrelerini yok ettiği belirlendi
Kadın - Aile

Siyah kuşburnu, meme kanseri hücrelerini yok ettiği belirlendi

Yapılan araştırmada, "siyah kuşburnu" meyve özütünün meme kanseri hücrelerini yüksek oranda yok ettiği belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 09:36:00 - 2021-11-05 09:37:19
Siyah kuşburnu, meme kanseri hücrelerini yok ettiği belirlendi

Bayburt Üniversitesinde yapılan araştırmada, "siyah kuşburnu" meyve özütünün meme kanseri hücrelerini yüksek oranda yok ettiği belirlendi.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, yüksek lisans öğrencisi Büşra Kıcık tarafından hazırlanan ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Hamit Emre Kızıl ile Doktor Öğretim Üyesi Sinan Bayram danışmanlığında yürütülen, "Bayburt Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Siyah Kuşburnu (Rosa pimpinellifolia) Meyvesinin Bazı Biyolojik Aktivitelerinin Belirlenmesi" başlıklı yüksek lisans tez çalışması tamamlandı.

Çalışma kapsamında merkeze bağlı Gümüşsu köyünden toplanan siyah kuşburnu kurutulup toz haline getirildikten sonra Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarında analiz edildi.

Analiz sonuçlarına göre, meyve özütünün meme kanseri hücrelerini yüksek oranda yok ettiği belirlendi.

Açıklamada görüşüne yer verilen Kızıl, Bayburt ve çevresinin bitki çeşitliliği bakımından zengin olduğunu belirtti.

Siyah kuşburnunun da bu zenginlik içinde yer aldığına dikkati çeken Kızıl, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu çalışmamızla araştırmamıza konu olan siyah kuşburnunun kimyasal içeriklerinin yanında klinik sonuçlarını da görmeyi hedefledik. Araştırmamız numunelerin toplanması, kurutulması ve toz haline getirilmesi, ardından kimyasal içeriğinin belirlenmesi, antioksidan, antikanser gibi özelliklerinin incelenmesini kapsamaktadır. Kanser araştırmalarında ilk basamak olarak ortaya koyduğumuz bu çalışmamızın ardından ise deney hayvanı çalışmalarını da hedefliyoruz."

Yapılan çalışma ile siyah kuşburnunun özellikle meme kanserine karşı etkili olduğunun ortaya konulduğunu vurgulayan Kızıl, şunları kaydetti:

"Araştırmanın konusunu belirlemede önemli parametrelerimizden biri de kuşburnunun kanseri iyileştirici etkisini ortaya koymaktı. Kuşburnunun, içinde bulunan etken maddelerin kansere karşı etkili olduğu yapılan çalışmalarda görüldü. Siyah kuşburnunun içerik olarak meme kanseri hastalarına son derece yararlı bileşiklere sahip olduğu sonucuna varıldı. Çalışmamızın sürdürülmesinde desteğini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e, eş danışmanımız Doktor Öğretim Üyesi Sinan Bayram'a, yüksek lisans öğrencimiz Büşra Kıcık ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

 

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