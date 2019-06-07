Siyah fasulye hangi hastalıklara iyi gelir? Nasıl tüketilir?

Siyah fasulye; manganez, folik asit, kalsiyum, demir, çinko, magnezyum, fosfor ve bakır içeren aşırı lifli bir gıdadır. A ve B vitaminleri açısından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir.

Siyah fasulyenin faydaları

Diğer bakliyatlara göre daha kolay sindirilir ve bağırsakları temizlediği için kolon kanserine yakalanma riskini azaltır.

Kalp ve damarları açma özelliğine sahiptir.

Kan şekerini dengeler.

Kolesterolü düşürür.

Beyin ve sinir sisteminin düzene girmesini sağlarken, unutkanlığa iyi gelir.

Gut hastalığına iyi gelir.

İltihap oluşumunu engeller ve toksiklerin atılmasını sağlar.

Yaraların iyileşmesi için gereken hücreleri çalıştırır.

Siyah fasulye nasıl tüketilmeli?

- Haşlayarak salataların içine koyabilir ya da şehriye salatası gibi bir salata yapabilirsiniz.

- Kurufasulye gibi pişirilerek yemeği yapılıp tüketilebilir.

- Haşlayıp ezilerek sürmelik olarak kullanılabilir.

Her besin gibi fazla tüketildiği takdirde zararı olabileceği gibi düzenli tüketildiğinde de çok faydası vardır.