Siyah fasulye hangi hastalıklara iyi gelir? Nasıl tüketilir?
Ülkemizde pek tüketilmese de sağlık deposu olan bu fasulye, kolon kanserinden kansızlığa kadar ibrçok hastalığı önlüyor.07 Haziran 2019 Cuma 09:14
Siyah fasulye; manganez, folik asit, kalsiyum, demir, çinko, magnezyum, fosfor ve bakır içeren aşırı lifli bir gıdadır. A ve B vitaminleri açısından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir.
Siyah fasulyenin faydaları
- Diğer bakliyatlara göre daha kolay sindirilir ve bağırsakları temizlediği için kolon kanserine yakalanma riskini azaltır.
- Kalp ve damarları açma özelliğine sahiptir.
- Kan şekerini dengeler.
- Kolesterolü düşürür.
- Beyin ve sinir sisteminin düzene girmesini sağlarken, unutkanlığa iyi gelir.
- Gut hastalığına iyi gelir.
- İltihap oluşumunu engeller ve toksiklerin atılmasını sağlar.
- Yaraların iyileşmesi için gereken hücreleri çalıştırır.
Siyah fasulye nasıl tüketilmeli?
- Haşlayarak salataların içine koyabilir ya da şehriye salatası gibi bir salata yapabilirsiniz.
- Kurufasulye gibi pişirilerek yemeği yapılıp tüketilebilir.
- Haşlayıp ezilerek sürmelik olarak kullanılabilir.
Her besin gibi fazla tüketildiği takdirde zararı olabileceği gibi düzenli tüketildiğinde de çok faydası vardır.
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