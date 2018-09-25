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Siyah erik hoşafının faydaları nelerdir?

Siyah erik hoşafının özellikleri nelerdir? İşte siyah eriğin faydaları...

25 Eylül 2018 Salı 23:15
Siyah erik hoşafının faydaları nelerdir?

Siyah erik özellikle C vitamini bakımından oldukça zengin yapıya sahiptir.

Kış aylarından hastalıkların atlatılması için siyah erikten hoşaf yapılarak tüketimi sayesinde bağışıklık sağlanmış olur. Sadece kış mevsimleri değil yaz mevsimlerinde de mevsimsel hastalıklardan koruyucu özelliğe sahiptir.

Siyah erikte C vitaminin yanı sıra A vitamini de bol miktarda bulunur. Buda sizin göz sağlığınızın korunmasında etkilidir.

Antioksidan özelliğe sahip olduğu için vücutta oluşan hasarları onarıcı yapıya sahiptir.

Kalp ve kanser hastalıklarına karşı önleyici rol alır.

Demir minareli bakımından zengin yapıya sahip olduğu için vücutta demir emilimi artırarak kalp düzensizliklerini anemi ve erken doğum problemlerini ortadan kaldırır.

Besin lifi yönünden oldukça zengindir. Bu yüzden sindirim sistemini olumlu bir şekilde etkileyerek bağırsak hareketlerini rahatlatır.

Bayanlarda menopoz sonrası ortaya çıkan kemik rahatsızlıklarını tedavi edici özelliğe sahiptir..

Bayanlarda adet düzensizliğini giderici etkiye sahiptir.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 23:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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