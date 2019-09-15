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"Siyah altın"a turist ilgisi

Erzurum'un Oltu ilçesinde çıkarılan, tespih ve çeşitli takıların yapımında kullanılan Oltu taşına yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor- Esnaf Bekir Keleş:"Oltu taşının yüzde 70'i kadınların takılarında, yüzde 30'unu da erkekler için tespih ve kol düğmesi olarak kullanıyoruz. Oltu taşı siyah ve parlak olduğu için albenisi yüksektir. İnsan sağlığına da faydası var"

15 Eylül 2019 Pazar 16:29
"Siyah altın"a turist ilgisi

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Oltu ilçesinde yerin metrelerce altından çıkarılan, tespih ve takıların yapımında kullanılan Oltu taşı, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Halk arasında "siyah altın" olarak adlandırılan ve köylülerin ilçedeki dağlardaki maden yataklarından çekiç, murç, kazma ve kürek yardımıyla güçlükle çıkarttığı Oltu taşı, daha sonra araçlar ile ilçe merkezi ve Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki tarihi Taşhan Çarşısı ve çevresinde yer alan atölyelere ulaştırılıyor.

Ustaların el emeğiyle tespih ve çeşitli süs ve takı eşyalarına dönüştürülen Oltu taşı, birçok işletme ve hediyelik eşya dükkanının bulunduğu tarihi Taşhan Çarşısı'nda satılıyor.

Göz alıcı güzelliğiyle dikkati çeken Oltu taşı ürünlerinin yer aldığı çarşı, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin mutlaka ziyaret ettiği ve alışveriş yaptığı adreslerin başında geliyor.

Esnaf Bekir Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Oltu taşının toprağın 40 ila 800 metre altından çıkarıldığını ve "siyah altın" olarak bilindiğini söyledi.

Oltu taşının sadece Oltu ilçesinden çıkarıldığı için ilçenin adını aldığını vurgulayan Keleş, "Oltu taşı, Ardıç ağacının fosilidir. Oltu taşının yüzde 70'i kadınların takılarında, yüzde 30'unu da erkekler için tespih ve kol düğmesi olarak kullanıyoruz. Oltu taşı siyah ve parlak olduğu için albenisi yüksektir. İnsan sağlığına da faydası var." dedi.

Bekir Keleş, Erzurum'a gelen turistlerin yüzde 80'inin çarşıyı ziyaret ettiğini belirterek, "Erzurum'a gelen yerli ve yabancı turistler Taşhan Çarşısı'nda hediyelik eşya satan işletmeleri gezerek, eşi, dostu ve akrabasına hediye eşyası alıyor. Oltu taşı yaz ve kışın turistlerin ilgi odağıdır. Öte yandan çarşının da çekici özelliği var." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 16:29
  1. Erzurum
  2. Oltu taşı
  3. turist ilgisi

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