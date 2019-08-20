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Sivrisinekler nasıl uzaklaştırılır? Sivrisinek kovma yöntemi

Yaz aylarında en çok rahatsızlık veren bir durumdur sivrisineklerin yakınlaşması. Özellikle evlerin içine giren sivrisinek gece uyumadan önce yakalanmaya çalışılır. Çünkü gece kulağınızın dibinde vızıldayan sivrisinek uykunuzdan edebilir. Peki sivrisinekler nasıl uzaklaştırılır? İşte sivrisinek kovma yöntemi...

20 Ağustos 2019 Salı 22:25
Sivrisinekler nasıl uzaklaştırılır? Sivrisinek kovma yöntemi

Yaz aylarında en çok rahatsızlık veren bir durumdur sivrisineklerin yakınlaşması. Özellikle evlerin içine giren sivrisinek gece uyumadan önce yakalanmaya çalışılır. Çünkü gece kulağınızın dibinde vızıldayan sivrisinek uykunuzdan edebilir. Peki sivrisinekler nasıl uzaklaştırılır? İşte sivrisinek kovma yöntemi...

Su birikintileri, çöp kokuları ve sulak alanlar sivrisinek varlığını arttırır. Sivrisinekler insanlardan ve hayvanlardan kan emdikleri için ciddi hastalıklara, bazen salgınlara ve en basit haliyle ısırmaya bağlı cilt reaksiyonlarına neden olabilir.

Sivrisinekler nasıl uzaklaştırılır? 

1. Sivrisinekten korunmak için lavanta, kekik, nane, tarçın ve sarımsak gibi birçok bitkiden yararlanılmıştır. Örneğin; lavanta yağı kullanılması sivrisineklerin vücuda yaklaşmasını önlemektedir.

2. Sokma sonrası hemen bir sağlık kuruluşuna başvurularak, uzman yardımı alınmalıdır.

3. Koruyucu önlemler gereklidir. Bahçede veya yeşil bir alanda zaman geçirilecekse uzun çorap ve mutlaka ayakkabı giyilmelidir.

4. Evin çevresinde bulunan arı kovanları kaldırılmalı veya imha edilmelidir.

5. Şekerli ve açık gıdalara yaban arıları gelebileceğinden bunlar kapalı olarak saklanmalıdır.

6. Arı alerjisi olan çocuklara parlak ve çiçekli giysiler giydirilmemelidir.

7. Arı alerjisi olan çocuklar için aileler yanında otomatik epinefrin enjektörü (epi-fen) taşınmalıdır.

8. Tehlikeli reaksiyonlarda hemen iğne yapılmalıdır. Böcek alerjilerinden özellikle arı alerjilerinde aşı tedavisi uygulanabilir. Bu tedavi, hastanede uygulanmalıdır.

9. Sivrisinek ısırıklarından korunmak için; cibinlik kullanılmalı, ultrasonik veya solar, bitkisel ve optik sivrisinek kovucular kullanılabilir.

10. Böcek alerjilerinin tedavisinde öncelikle böceğin iğnesi deride kalmışsa, zehir kesesi sıkılmadan çıkarılmalıdır.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 22:25
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