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Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir? Sivrisinek ısırığında ne yapılmalı?

Sivrisinek ısırığı oldukça kaşıntı verici bir durum olduğundan rahatsızlık verir. Bunun yanında sivrisinek ısırığı ısırdığı bölgenin mikrop kapmasına neden olabilmektedir. Peki Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir? Sivrisinek ısırığında ne yapılmalı?

20 Ağustos 2019 Salı 22:30
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir? Sivrisinek ısırığında ne yapılmalı?

Sivrisinek ısırığı oldukça kaşıntı verici bir durum olduğundan rahatsızlık verir. Bunun yanında sivrisinek ısırığı ısırdığı bölgenin mikrop kapmasına neden olabilmektedir. Peki Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir? Sivrisinek ısırığında ne yapılmalı?

Özellikle yaz aylarında ortaya çıkan sivrisinekler, küçük ve kısa ömürlü canlı türleri olmalarına rağmen, kaşıntılı ısırıklarından, taşıyabilecekleri hastalıklara kadar, küçük ya da büyük birçok sıkıntıya yol açabilir.

Sivrisinek kaşıntısına ne iyi gelir?

Sivrisinek ısırıldığında yapacağınız ilk iş, sivrisinek ısırığını su ve sabunla yıkmaktır. Sivrisinek ısırığında eczanelerden alınan ilaçların yanı sıra, evde bulunan malzemelerden doğal çözümler üretilebilirsiniz.

Sivrisinek ısırıkları 1-2 gün içerisinde geçme eğilimindedir. Bağışıklık sistemi daha zayıf olanlarda ve çocuklarda, kızarıklık ve şişlik daha uzun süre kalabilir. Sivrisinek kaşıntılarında, eczanelerde satılan ve cilt yüzeyine uygulanan topikal anti-histaminik kremler, kaşıntı önleyici merhemler sürülebilir. Kaşıntıyı ve enflamasyonu azaltmak amacıyla sivrisinek ısırılan yere buz da uygulanabilir. Sivrisinek ısırıklarında, ısırılan yeri kaşımak, hem kızarıklığın hem de kaşıntının daha da artmasına neden olacaktır. Bunun nedeni kaşımanın ciltte oluşan enflamasyonu artırmasıdır. Ayrıca çok kaşıma sonucunda cilt üzerinde tahriş olup kanama gerçekleşebilir. Bu durum da enfeksiyon riskini artırır. Bu nedenle, özellikle sivrisinek bir çocuğu ısırdıysa, tırnaklarının kesik olduğundan emin olmak ve kaşımaması için tembihlemek gerekmektedir.

 

Kaşıntının hafifletmesini sağlayacak baksa bir yöntem ise aspirin, bir aspirini biraz sulandırarak ezip şişen ve kaşınan bölgenize sürünüz.

Isırılmış bölgeyi soğuk suyla temizlemek iyi gelecektir, özellikle buz ile şişen bölgeye masaj yaparsanız kaşıntı hissini azaltacaktır.

Diş macunu kaşınan bölgeye sürmektir. Malum her zaman yanımızda olan tatilde, plajda veya evde çok rahat ulaşabileceğimiz üründür.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 22:30
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