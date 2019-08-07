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Sivrisinek ile mücadelede bilinmesi gerekenler

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, vatandaşların sivrisinek mücadelesinde etkili ve verimli sonuç alınması için bilinmesi gereken noktaları anlattı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:48
Sivrisinek ile mücadelede bilinmesi gerekenler

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, vatandaşların sivrisinek mücadelesinde etkili ve verimli sonuç alınması için bilinmesi gereken noktaları anlattı.


Avcı, yaptığı yazılı açıklamada, “Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak her mevsim sivrisinek ve haşereler ile mücadele çalışmalarımız devam etmektedir. İş gücü, enerji ve kaynakların daha verimli ve tasarruflu kullanılması amacıyla vatandaşlarımızın bilmesi gereken önemli noktaları bir çalışma ile kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Buna göre hemen her sokakta bulunan çöp konteynerleri ve etrafının temiz tutulması çok önemlidir. Bunlara ek olarak, çukur alanlarda oluşan veya biriktirilen sular, haşere ve sivrisineklerin çoğalmasında en önemli etkenlerdendir. Ayrıca gereksizce doldurulan kovalar ve variller ile birlikte eski lastik ve benzeri maddelerin içinde biriken veya biriktirilen sular da sinek oluşumunu arttırmaktadır. Durgun sulara yumurtasını bırakan sivrisinekler bu su içinde olgunlaşan larvaya dönüşmekte ve daha sonra da sağlığımızı tehdit edecek bir duruma gelmektedir. Bu anlamda vatandaşlarımızın gerek çevre kirliliği gerek görüntü kirliliği oluşturacak bu tür durumlara karşı duyarlı olmaları, yaptığımız çalışmalara büyük katkılar sunacaktır” ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:48
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