Sivrihisar'da 11. kez düzenlenen SHG Airshow'da tarihi uçak replikaları uçtu

SHG Airshow, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde bu yıl 11. kez düzenlendi. Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği'nin organize ettiği etkinlik vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi; Türk havacılık tarihinin simge uçaklarının uçabilen replikaları gökyüzüyle buluştu.

Vecihi Hürkuş'un torunu ile akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk'ün tarihi uçak replikalarıyla yaptığı uçuşlar, izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Programa katılan Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz da gösterilerin gençler ve çocuklar için büyük bir ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

Focke Wulf 190, 79 yıl sonra yeniden Türkiye semalarında

Etkinlik kapsamında izleyenlere sunulacak gösteriler arasında şunlar yer alıyor:

Türk Hava Yolları'nın tarihi boyamasıyla ilk kez sergilenen 1939 Douglas DC-3 uçağıyla, Kaptan Pilot Tom kumandasındaki "Turkish Delight" gösterisi

79 yıl sonra yeniden Türkiye semalarında boy gösteren Alman avcı uçağı Focke Wulf 190

Türkiye'deki ilk ve tek North American P-51D Mustang'ın gösteri uçuşu

Türkiye'nin ilk sivil North American T-6G Texan Harvard uçağı

Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in akrobasi gösterisi

Türkiye'nin gökyüzündeki milli takımı Türk Yıldızları'nın gösterisi

Ön kısmında sarı renkli "ARI" figürü taşıyan "Vietnam Gazisi" UH-1H (Huey) helikopterinin sürpriz gösteri uçuşu

Türkiye'nin ilk profesyonel akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ile torunu Pars Şener'in birlikte yer aldığı "Pars & Dede Airshow" gösterisi

"Aslında tarihe bir yolculuk yaptık"

Etkinlikte konuşan Vali Yılmaz, çalışmaların kendisi Sivrihisar Kaymakamı iken başladığını ve ilkini o dönemde yaptıklarını anlattı. Organizasyonun havacılığın geleceği açısından taşıdığı önemi şu sözlerle ifade etti:

"Gerçekten heyecan verici bir etkinlik; bu yıl 11.'si yapılıyor. Gelinen noktada her şey daha da ileriye giderek devam ediyor. Burada sadece etkileyici hava gösterileri yapılmıyor; havacılığın geleceği, özellikle de çocuklarımız ve gençlerimiz için ilham olacak bir faaliyet bütünü yer alıyor. Havacılık tarihimizi anlatan ve tarihimizde çok önemli yeri olan uçakların buradaki müzede replikaları yapıldı. Üstelik bunlar uçabilen uçaklar."

Yılmaz, gösteri uçuşlarından örnek vererek şöyle devam etti:

"İşte az önce rahmetli Vecihi Hürkuş'un torunu, Vecihi Hürkuş'un yaptığı uçağı uçurdu; aslında tarihe bir yolculuk yaptık. Yine Nuri Demirağ'ın yaptığı uçağı Ali İsmet Öztürk Bey uçurdu, beraber uçtular. Bunlar gerçekten çok anlamlı; tarihe bir gidiş, tarihe bir yolculuk. Burası hem tarihi anlatıyor hem de geleceğe ufuk veriyor. İnşallah buralar çocuklarımız, gençlerimiz, geleceğimiz ve havacılığımız açısından çok önemli bir ilham kaynağı olmaya, ufuk açmaya devam edecek."