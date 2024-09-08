Sivrihisar Belediye Başkanı sen Zalimsin

"Namuslu insanlarla uğraştın, zalimsin"

Hatipoğlu, "Paylaştığım belgeyi iyice bir inceleyin sevgili vatandaşlarım. Bu belge bir atamanın, bir tayinin değil; zehirli bir zihniyetin, devlet adabına düşman bir yapının belgesidir aslında.

Bir şirket genel müdürünü alıp, temizlik işleri görevlisi olarak atamak, soruyorum sizlere dünyanın neresinde olur? Ama yönetim CHP ise bal gibi olur. “Hak” derler, zalimin dik alasıdırlar. “Liyakat” derler, yöneticilerine dürbünle baksan liyakatı göremezsin. “Hizmet” derler, heykel-konser gösterirler.

“Altyapı, üst yapı, sosyal dayanışma nerede?” diye sorarsın, “bizi çalıştırmıyorlar” diye ağlarlar.

Bu ve bunun gibi onlarca belge bize hep aynı şeyi hatırlatır, “çöp, çamur, çukur...”

Bu tip mağduriyetleri olan kardeşlerim, bizlere mutlaka ulaşın, bu kirli zihniyetle mücadelenizde ben ve arkadaşlarım kapı gibi arkanızda dururuz.

Son sözüm CHP’li Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci’ye; namuslu insanlarla uğraştın, zalimsin!" dedi.

Nebi Hatipoğlu'nun tepki gösterdiği belge şu şekilde;